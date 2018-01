Hurstin ruoka-apu joutui rahavaikeuksiin – apua löytyi ja nyt tilanne näyttää helpottavan

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva Hurstin ruoka-apu voi jatkaa toimintaansa kesäkuuhun asti tällä viikolla saamiensa avustusten tukemana, kertoo Heikki Hursti.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi tänään viime aikojen julkisuuden poikineen järjestölle runsaasti yhteydenottoja.

Hursti sanoi Helsingin Sanomille, että suuremmista summistakin neuvotellaan, joten on mahdollista että Hurstien toiminta on turvattu vuoden tai kauemminkin.

– Neuvottelemme parhaillaan tulevaisuudesta eräiden liikemiesten kanssa, mutta tilille on jo tullut lahjoituksia monilta yksittäisiltä ihmisiltä. Suurin summa siellä oli 10 000 euroa, Hursti kertoi.

Hurstin puolesta ollaan järjestämässä myös tukikonserttia joko Helsingin Kallioon tai keskustaan.

Hursti kertoi järjestön talousongelmista viime viikolla Apu-lehdessä (siirryt toiseen palveluun). Hurstin taloudelliset vaikeudet nousivat esiin myös eilen, kun hän purskahti itkuun suorassa lähetyksessä MTV:n Huomenta Suomessa (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin Sanomat kertoo, että Hurstin ruoka-avun ahdinko on kehittynyt vähitellen vuosien saatossa. Järjestön saamien lahjoitusten määrä on laskenut, mutta samaan aikaan ruoka-apua tarvitsemien ihmisten määrä on kasvanut.

Lisäksi Helsingin kaupungin järjestölle vuosittain myöntämä 100 000 euron tuki ei enää riitä kattamaan tilavuokraa eikä muita välttämättömiä kustannuksia.

