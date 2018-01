Peräkammarin uusnatsi ja mustat kansalaisaktivistit kohtaavat DocPoint -festivaalin ohjelmistossa – ”Maailma on kypsä katsomaan kipeitä kohtiaan”

Whose streets? -elokuvassa seurataan Fergusonin ampumatapauksesta käynnistyneitä mellakoita.

Helsingin elokuvafestivaali DocPointilla esitetään 118 elokuvaa. Niitä yhdistää halu tarttuminen vaikeisiin asioihin. Yksi keskeisistä teemoista on rasismi.

Kun valkoinen amerikkalaispoliisi vuonna 2014 ampui aseettoman 18-vuotiaan mustan pojan, alkoi Fergusonissa viikkoja kestänyt mielenosoitus. Poliisi vastasi protesteihin kumiluodeilla.

Fergusonin tapahtumat kasvattivat oraalla olleen Black lives matter -liikkeen valtavaksi kansalaisoikeusliikkeeksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Mike Brownin ampunut poliisi vapautettiin syytteistä.

Poliiseja Fergusonin mellakoissa elokuvassa Whose streets? Flannery Miller

DocPoint-elokuvafestivaalilla esitettävä Sabaah Folayanin ja Damon Davisin elokuva Whose Streets? -elokuvassa kamera seuraa tapahtumia mielenosoitusten eturivissä. Se esittelee isän, joka kulkee taltioimassa poliisin harjoittamaa rasistista väkivaltaa, ja aktivistiäidin, joka on ottanut pikkutyttönsä mukaan mielenosoituksiin, jotta tyttö oppisi osallistumaan yhteiskuntaan pienestä pitäen.

Lapsia osallistumassa mielenosoitukseen Fergusonissa elokuvassa Whose streets? Flannery Miller

Rasismi ja äärioikeiston nousu ovat aiheina monissa festivaalin elokuvissa. Täysin erilaisen näkökulman kysymykseen ottaa esimerkiksi tsekkiläisen Vit Klusákin The White World According to Daliborek. Se tutustuttaa katsojat uusnatsiin, joka tuuttaa YouTubeen amatöörikauhua ja vihamusiikkia. Päähenkilö näyttäytyy reppanana, johon luodaan lämmin ja humoristinen katse.

Nelikymppinen Daliborek asuu äitinsä kanssa, inhoaa työtään, romaneja, homoja ja hämähäkkejä, mutta rakastaa Hitleriä. Parisuhde kiinnostaa, koska valkoisen rodun säilymisen takia täytyisi lisääntyä. Onni lemmenrintamalla on kuitenkin laihanlaista.

Natseja ihaileva Daliborek muun muassa tekee elokuvassa retken Auschwitziin. Hypermarket Film

"Maailmassa on vastapareja enemmän ja enemmän"

Festivaalin ohjelmistoon (siirryt toiseen palveluun) päätyneet elokuvat on valittu yli tuhannen joukosta. DocPointin taiteellisen johtajan, Iris Olssonin mukaan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmiseen. Myös sellaiseen, jonka ajatusmaailma on äärimmäisen kaukana katsojan omasta.

– Esimerkiksi Klusák haluaa elokuvallaan näyttää, että tämä ensi katsomalla hyvin aggressiivisena näyttäytyvä uusnatsi onkin aika vaaraton. Elokuvassa on runsaasti huumoria, ja sen katsominen vaatii katsojalta paljon.

Tänä vuonna elokuvia on ohjelmistossa viime vuotta vähemmän, mutta niillä on useampia näytöksiä. Tarkoitus on, että kaikki halukkaat pääsevät katsomaan elokuvat, selittää DocPointin taiteellinen johtaja Iris Olsson. Antti Lähteenmäki/Yle

The White World According to Daliborek ja Whose Streets? ilmentävät hyvin DocPointin ohjelmistoa; niiden toteutus ja tekijöiden lähtökohdat poikkeavat täysin toisistaan. Lisäksi niiden perusteella välittyy käsitys siitä, etteivät ihmisten todellisuudet välttämättä nykyisin juuri muualla kohtaa, kuin dokumenttifestivaalin ohjelmistossa.

Tieten tahtoen elokuvallisia vastapareja ei ole kuitenkaan haettu, vakuuttaa Olsson.

– Vastapareja kuitenkin on tämän päivän maailmassa, enemmän ja enemmän. Yhä useammat äänet tulevat kuuluviin nyt kuin ennen.

Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPointin ohjelmistoon kuuluu kaikkiaan 118 elokuvaa. Niiden lisäksi festivaalille valmistuu yli 40 lyhytdokumenttielokuvaa Uneton48 (siirryt toiseen palveluun)-kilpailun merkeissä.

Daliborek (keskellä) inhoaa homoja, juutalaisia, Angela Merkeliä ja omaa elämäänsä. Hän kuvaa kavereineen amatöörikauhua. Hypermarket Film

Kun elokuvia on kaikkiaan lähes parisataa, on aiheiden kirjo valtava. DocPointin ohjaajat käsittelevät teemoja Viron vallankumouksesta kannibalismiin, gorillojen suojelusta tekoälyyn ja äärimmäisestä kurjuudesta käsittämättömään rikkauteen. Jokin niitä kaikkia kuitenkin yhdistää, vakuuttaa Olsson.

– Yhdistävä teema on uskallus kysyä vaikeita kysymyksiä. Uskon, että me eletään varsinkin länsimaissa nyt tiedostamisen aikaa isojen kriisien jälkeen. Tuntuu siltä, että maailma on valmis katsomaan sen kipeitä kohtia.