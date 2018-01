Herätys: Miksi punaisten ja valkoisten välille syttyi sota, USA:n voimisteluliiton johtokunta erosi ja laskimme autoilun kustannuksia

Nälkä, pelko ja vihapuhe eli miksi Suomessa alkoi sata vuotta sitten sisällissota – vuoden 1917 opetukset

Miten punaisten ja valkoisten todellisuudet ajautuivat niin pahasti omiin kupliinsa, että syttyi sota? Historiaan erikoistunut toimittaja Esko Varho sukelsi sadan vuoden takaiseen maailmaan, ja yritti ymmärtää, miten inhimillisistä asioista kaikki alkoi.

Auton pitäminen ei ole halpaa puuhaa – Autoliitto laski esimerkkikustannuksia

Kuinka paljon auton pitäminen maksaa? Pyysimme Autoliittoa tekemään esimerkkilaskelmat kolmeen eri hintaluokkaan. Autoliiton mukaan moni autoilija ajattelee, että auton käyttökustannukset ovat vain polttoainekulut, vaikka sen lisäksi on otettava huomioon paljon muutakin.

Henrietta Hassinen / Yle

Yhdysvaltain voimisteluliiton johtokunta eroaa hyväksikäyttötapauksen seurauksena

Yhdysvaltain voimisteluliiton koko johtokunta on ilmoittanut eroavansa voimistelumaailmaa ravistelleen hyväksikäyttötapauksen seurauksena.

Michiganin yliopiston ja Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen entinen lääkäri Larry Nassar sai tällä viikolla pitkän vankeustuomion hyväksikäyttöjutussa. Voimisteluliitto on myöntänyt hidastelleensa väärinkäytöksiin puuttumisessa.

Uhrit halasivat toisiaan Larry Nassarin oikeudenkäynnin aikana 24. tammikuuta 2018. Rena Laverty / EPA

Suomalaisille jää koulusta pääosin hyvät muistot – koulukiusaaminen ja tuen puute tuskallisinta

Harva suomalainen muistelee koulua kauhujen aikana, pikemminkin päinvastoin. Kun jyväskyläläisopiskelijat haastattelivat viime kesänä kahdeksaakymmentä eri ikäistä suomalaista, esille tulivat lähinnä mukavat muistot. Koulua pidetään tärkeänä ja Suomi koetaan koulutusmaana.

Mårten Lampén / Yle

Etelässä satelee, Lapissa poutaa

Maan eteläosassa on syytä varautua lauantaina sateisiin. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan hajanaisia lumi- ja räntäsateita tulee päivän aikana etelä- ja keskiosassa maata. Lapissa on poutaa ja pakkasta on parisenkymmentä astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.