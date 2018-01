Amsterdamissa yksi kuollut ja kaksi loukkaantunut ammuskelussa – poliisin mukaan tapaus liittynee rikollisuuteen

Poliisi on kertonut Twitterissä eristäneensä rikospaikan.

Amsterdamissa yksi on kuollut ja kaksi loukkaantunut ammuskelussa kaupungin keskustassa. Rikospaikka on eristetty ja tapauksen tutkinta on aloitettu. Asiasta kertoo Amsterdamin poliisi Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun).

Poliisin ensimmäinen twiitti tapauksesta tuli noin yhdeksän aikaan illalla Suomen aikaa. Lehtitietojen mukaan tapaus on sattunut noin seitsemältä paikallista aikaa.

Hollantilainen lehti De Telegraaf kertoo sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että poliisin mukaan tapaus ei ole isku.

– Jos kyseessä olisi isku, lähettäisimme paljon viestejä, jotta ihmiset tietäisivät hakeutua suojaan. Tämä vaikuttaa liittyvän rikollisuuteen, lehti siteeraa poliisia.

Lehden mukaan kuollut olisi ollut mies. De Telegraafin saamien silminnäkijäkommenttien mukaan uhri oli teini-ikäinen, mutta poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Lehden mukaan poliisi ei vielä kommentoi, kuinka monta henkilöä tapaukseen liittyy.