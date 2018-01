Yleisöryntäys – Posti myi arvokkaita taideteoksiaan kehysten hinnalla

Helsinkiläinen Anni Leikola on onnellinen. Hän ehti napata Kuutti Lavosen taideteoksen ennen muita.

Anni Leikola on yksi sadoista Postin taidemyyntitapahtumaan lauantaina jonottaneista.

– Kuutti Lavosen taidetta tulimme itse asiassa hakemaankin. Tämä oli kyllä varsinainen onnekas löytö, minkä teimme. Taulu maksoi 750 euroa ja oli hyvä kauppa.

Postin tuhannen taideteoksen kokoelmasta kaupan on viikonloppuna 500 teosta. Tarjolla on kotimaista taidetta noin 1970-1990-luvuilta. Tunnetuimpia taiteilijanimiä ovat Osmo Rauhala, Juhana Blomstedt, Kuutti Lavonen, Outi Heiskanen, Kirsi Neuvonen ja Juhani Palmu.

Posti myy kuvataidetta huomattavan halvalla, jopa edullisemmin kuin taulun kehystäminen maksaa. Lauantaina halvimmat teokset maksoivat 20 ja kalleimmat noin tuhat euroa.

– Aika paljon on grafiikkaa, jonkun verran maalauksia ja muutama veistos. Tässä on tärkeintä se, että löytää työn, jonka haluaa viedä ihailtavaksi kotiinsa ja katsella sitä siellä pitkään, sanoo Postimuseon kokoelmanhoitaja Pirjo Mattila.

Yrityksillä ei ole seiniä taiteelle

Taidekokoelmaa pienennetään, koska konttoreiden lopettamisen ja avokonttoreihin siirtymisen myötä teoksille ei ole enää tilaa. Niitä on säilytetty varastoissa.

Sama tilanne on monella yrityksellä. Taidekokoelmia on pankeilla sekä vakuutus-, metsä-, ja energiayhtiöillä. Kokoelmia ei ole kartutettu raha- ja tilapulan takia, vaan päinvastoin teoksia on myyty pois. Näin teki esimerkiksi Nordean taidetta hallinnoinut Taidesäätiö Merita vuonna 2014, kun se myi pankkikonttoreiden seinillä olleita teoksia yleisölle.

– Meille on kerääntynyt ihana taidekokoelma ja ikävä kyllä meillä ei ole enää seiniä niille. Nyt halutaan, että ne pääsevät jälleen esille ihmisten koteihin, kertoo Postin liiketoimintajohtaja Laura Luoma.

Tapio Rusi tuli taideostoksille Vantaalta.

– Hiukkasen kiinnostaa taide. Olen kerännyt lähinnä grafiikkaa, pieniä veistoksia ja öljyväritöitä.

Postin taidekokoelmasta tuliaiseksi kotiin lähti Kauko Räsäsen veistos.

Posti käyttää teosmyynnistä saatavan tuoton hyväntekeväisyyteen sekä sen kokoelmaan kuuluvien ulkoteosten kunnostamiseen.

Taidemyynti jatkuu Postin pääkonttorissa vielä sunnuntain.