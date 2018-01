Tšekissä Venäjä-mielinen Miloš Zeman on valittu uudelle presidenttikaudelle

Tšekit äänestivät tänään lauantaina kahdesta selkeästi toisistaan poikkeavasta vaihtoehdosta itselleen mieluisaa presidenttiä. Vaalien toisella kierroksella ehdokkaina olivat keskustaliberaali Jiří Drahoš ja istuva presidentti Miloš Zeman.

Drahoš kannattaa Tšekin entistä tiiviimpää nivoutumista osaksi EU:ta ja esimerkiksi liittymistä yhteisvaluutta euroon. Zeman taas pitää mahdollisena Brexit-tyylistä kansanäänestystä Tšekin EU-jäsenyydestä ja nojaa vahvasti itään.

– Tämä on kahden täysin erilaisen ja jakautuneen yhteiskunnan eri puolia edustavan ehdokkaan välinen taistelu, tšekkiläinen politologi Tomas Lebeda kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

Lauantai-iltana Zemanin voittopäivänä on jo varmistunut. Hän sai äänistä 51,4 prosenttia. Tšekin yleisradion vaalilähetyksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Drahoš saa äänistä runsaat 48,6 prosenttia.

Drahoš sai enemmistön pääkaupungissa Prahassa kun Zeman oli suositumpi maaseudulla.

Moni ensimmäisen kierroksen jälkeen pois pudonneista ehdokkaista asettui tukemaan Drahošia toisella kierroksella. Istuva presidentti Miloš Zeman sai ensimmäisellä kierroksella noin 39 prosenttia äänistä ja Drahoš reilut 26 prosenttia.

Vaaliuurnilla tasaväkinen taistelu

Tiukka tilanne innosti 64,5 prosenttia tšekeistä vaaliuurnille (siirryt toiseen palveluun). Prahassa ehdokkaat näyttivät jakavan äänestäjien mielipiteet.

– Äänestin herra Drahošia sillä hän on älykäs ja hän edustaa maatamme varmasti hyvin. Herra Zeman on jo huonovointinen, ja mielestäni hän on rehellisesti sanottuna hiukan häpeällinen maallemme ulkomailla, Eva Simakova kommnetoi uutistoimisto Reutersille.

Toinen äänestäjä kertoi vastakkaisesta päätöksestä.

– Äänestin herra Zemania, sillä luotan häneen enemmän kuin herra Drahošiin, Ivan Vanac sanoi.

Tšekissä presidentillä on hyvin rajalliset valtaoikeudet, mutta presidentti voi vaikuttaa hallitukseen. Zeman tukee pääministeri Andrej Babišia, jonka puolue voitti parlamenttivaalit lokakuussa. Babiš ei ole vielä pystynyt muodostamaan hallistusta.

Juttua päivitetty ääntenlaskennan edetessä

Lähteet: AFP, Reuters