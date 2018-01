Syrjäseutujen "rupuasunnoille" ehdotetaan romutuspalkkiota –Tutkija: miljoona asuntoa väärässä paikassa

Asuntojen arvon romahtaminen Suomen syrjäseuduilla ja muuttotappioalueilla halvaannuttaa mm. työn perässä muuttamista. Asia nousi esille esimerkiksi Ylen vaalitentissä torstaina, kun presidenttiehdokas Sauli Niinistö ehdotti taantuvien seutujen asukkaille tukea asuntojen arvon laskun vuoksi.

Vuokraturva-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tarttui ajatukseen ja kehitteli tuumaa eteenpäin. Hän ehdottaa taantuvien seutujen asukkaille samankaltaista tukea kuin käytetään vanhan autokannan uusimiseen: romutuspalkkiota.

Metsolan mukaan syrjäseuduilla on myytäviä asuntoja kertakaikkiaan liikaa.

– Vaikka kaikki eivät halua muuttaa pois, on ylitarjonta ongelma. Ne, joilla olisi aito tarve ostaa asunto pulmapaikkakunnalta, eivät uskalla sitä tehdä. Ylitarjontatilanne voi olla niin paha, ettei ostaja saa lainaa.

Metsolan mukaan romutuspalkkiolla asuntojen hintojen romahdukselle pantaisiin stoppi.

– Ihmiset pääsisivät muuttamaan työn perässä. Palkkio auttaisi myös niitä, jotka paikkakunnalle jäävät, koska asuntomarkkinat tervehtyisivät. Voitaisiin päästä tasapainoon kysynnän ja tarjonnan suhteen. Taantuvalla paikkakunnalla voisi olla jonkinlainen tulevaisuus.

Kymmenettuhannet omakotitalot romutukseen?

Timo Metsola sanoo, että isossa osassa Suomea asuntokauppa on täysin hyytynyt. Hän ei kuitenkaan halua nimeltä leimata mitään osaa Suomesta rupualueeksi.

– Mansikanmyyjiä on liikaa torilla. Pinta-alallisesti suurimmassa osassa Suomea asuntojen hinnat laskevat. Se ei ole kenellekään salaisuus, mitkä paikkakunnat kamppailevat vaikeuksissa. Hurja määrä asuntoja on myynnissä vuosia, myös hyviä asuntoja. Kokonaiskuva on kuitenkin niin synkkä, että kukaan ei uskalla ostaa hyvääkään.

Romutuspalkkion määrää tai sitä, miten palkkio asuntokohtaisesti määräytyisi, Timo Metsola ei lähde määrittelemään. Hän antaisi tehtävän Asumisen ja rahoittamisen kehittämiskeskukselle ARAlle.

Romutuspalkkio on Metsolan mukaan viimeinen keino.

– Noin viisi prosenttia asuntokannasta on sellaista, että riittäisi, kun valtio tulee mukaan kattamaan niitä tappioita, jotka syntyvät, kun asuntoja puretaan.

Suomen omakotitalokannasta laskien arvio tarkoittaisi lähes 60 000 asunnon romuttamista.

Romutuspalkkio maksettaisiin Metsolan mukaan niin työn perässä muuttajalle, vanhainkotipaikan saaneelle mummolle kuin kuolinpesälle.

– Tämä on rakennemuutos, jossa osallistuisimme sellaisen ihmisen tappioihin, joka joutuu kotinsa purkamaan ja muuttamaan muualle, pohtii romutuspalkkioidean isä Timo Metsola.

Tutkija: Vain yksi kolmesta kunnasta muuttovoittokunta

Presidentinvaalitentissä esille noussut asuntojen arvonlasku taantuvilla seuduilla on myös muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan polttavan tärkeä asia.

– Ei ole puhuttu kovin paljon siitä, että asuntomarkkinat kehittyvät kahteen suuntaan. Ääripäät karkaavat yhä kauemmas toisitaan. Mutta siihen ei ole olemassa helppoa ja nopeaa ratkaisua. Jos jotain asiaa pohtimaan tarvitaan parlamentaarista komiteaa, niin tämä on sellainen!

Muuttoliiketutkija Timo Aro kertoo, että Suomen 311 kunnasta tällä hetkellä muuttovoittoa saa vain 80–90 kuntaa.

– Yksi kolmesta kunnasta on sellainen, missä ylipäätään väestö kasvaa tai saa muuttovoittoa. Eli tarkoittaa, että ongelma koskee todella isoa joukkoa.

Timo Aro sanoo, että kotien romutuspalkkioidea kuulostaa hurjalta. Suomessa on todella vahva kotipaikka- ja syntymäseutuidentiteetti.

– Ymmärrän kyllä sen logiikan: haetaan jonkinlaista rinnastusta vanhojen autojen romuttamiseen. Mutta jos joku asia on lähellä ihmisten tunteita, niin se liittyy omaan asuntoon ja asumiseen. Varsinkin Suomessa, jossa suurin osa kansallisvarallisuudesta on kiinni kiinteistöissä, tonteissa ja asunto-osakkeissa, tämä on todella sensitiivistä. Olisin todella varovainen, kun kosketellaan perimmäisiä tunteita. Saatetaan herkästi loukata.

Tutkija Aro sanoo, että työvoiman liikkuvuuden ongelma on ollut vuosikymmenten ongelma.

– Moni ihminen ei herkästi halua muuttaa kotiseudultaan. Vaikkei olisi töitä ja eteenpäinmenon mahdollisuuksia. Jos katsotaan asiaa vain asuntojen romutuspalkkion kannalta, niin kylmästi asuntomarkkinoiden ja alueitten arvonmuodostuksessa meillä on miljoona asuntoa väärässä paikassa.

