Supo palkkaa 100 uutta työntekijää – valmistautuu terrorismin uhkaan ja tiedustelun laajenemiseen

Supon seuraamien, islamisteiksi luokiteltujen kohdehenkilöiden määrä on noussut 370:een, kertoo Supon päällikkö Antti Pelttari.

Suojelupoliisin väkimäärä nousee noin sadalla kun eduskunnan käsittelyssä olevat tiedustelulait saadaan voimaan, arvioi Supon päällikkö Antti Pelttari.

TV1:n Ykkösaamussa vierailleen Pelttarin mukaan työntekijöiden tarve kasvaa paitsi tiedustelulakien tuomien uusien toimivaltuuksien vuoksi, myös turvallisuusriskien lisääntymisen vuoksi.

Suomen turvallisuusympäristö on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut nopeammin kuin koskaan historian aikana, arvioi Pelttari. Uhka-arviota nostettiin viimeksi viime vuoden elokuussa.

– Tuolloin totesimme että uhka on Suomessa korkeampi kuin koskaan. Tämä kehitys on tapahtunut hieman myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa, mutta tällä hetkellä olemme samanlaisessa tilanteessa.

Supon seurannassa 370 "kohdehenkilöä"

Ruotsissa turvallisuuspoliisi Säpon seurannassa on tällä hetkellä noin 3 000 kohdehenkilöä, joista 2 000:lla arvioidaan olevan yhteyksiä islamisteihin. Suomessa Supon seurannassa on tällä hetkellä 370 islamisteiksi arvioitua kohdehenkilöä, kertoo Pelttari.

– Ennen kaikkea näiden kohdehenkilöiden muodostaman uhan laatu on muuttunut. Kaikilla on konkreettisia yhteyksiä terrorijärjestöihin, osalla myös koulutusta tai kokemusta terroristijärjestön riveissä taistelemisesta. Pelkkä "sympatisoiminen" ei riitä seurannan perusteeksi.

Supon arvion mukaan Syyriaan taistelemaan lähteneistä takaisin Suomeen on palannut parikymmentä henkilöä. Taisteluissa kaatuneiden määräksi Supo arvioi 12-16 henkilöä. Varmistusta heidän kohtalostaan on kuitenkin ollut erittäin vaikea saada, kertoo Pelttari.

Supon arvio on, että seurattavien kohdehenkilöiden määrä tulee edelleen kasvamaan, kuten on käynyt Ruotsissa. Siellä turvallisuuspoliisi Säpon seuraamien radikaali-islamistien määrä on noussut nopeasti parista sadasta kahteen tuhanteen, muistuttaa Pelttari.

Tiedustelulait tuovat kymmeniä uusia virkoja

Supon työvoiman tarvetta lisäävät erityisesti tiedustelulait, joissa sen roolia ja toimivaltuuksia laajennetaan. Lakiesityksen mukaan suojelupoliisista tehtäisiin siviilitiedustelusta vastaava turvallisuuselin, joka hankkisi tietoa kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä uhista sekä kotimaassa että ulkomailla.

Muutos nostaa Supon työntekijämäärän noin 500:aan. Tämän jälkeenkin Supo on kansainvälisessä vertailussa vielä pieni toimija, muistuttaa Pelttari.

Ruotsissa Säpon palkkalistoilla on noin 1 500 työntekijää ja henkilöstö kasvaa parilla sadalla joka vuosi, huomautti Pelttari Ykkösaamussa.

Pelttari: Supolle samat työkalut kuin muissa Pohjoismaissa

Hallitus ajaa tiedustelulakeja voimaan kiireellisenä, mikä on Pelttarin mukaan perusteltua.

– Tässä on kyse meidän työkalusta, meidän toiminnan helpottamisesta. Kun tilanne on vaikkapa terrorismin suhteen näin voimakkaasti muuttunut viimeisten vuosien aikana, näkisin että mekin tarvitsemme saman tyyppiset työkalut kuin on muissa Pohjoismaissa meitä vastavilla viranomaisilla.

– Ruotsalainen kollegani totesi aikoinaan, kun heillä oli vuosikymmenen alussa aika jolloin he eivät saaneet ohjata signaalitiedustelua, että he joutuvat tekemään terrorismin torjuntaa toinen silmä sokeana. Vähän saman tyyppistä voisimme mekin tällä hetkellä todeta, pohti Pelttari Ykkösaamussa.

