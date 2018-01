Herätys: Suomi äänestää presidentistä, miten vessapaperista tuli Venezuelan talouskaaoksen symboli ja lounaasta saapuu sateita

Suomi äänestää seuraavasta presidentistä

Presidentinvaalikamppailu huipentuu tänään varsinaisena vaalipäivänä. Tämän jutun avulla voit vielä löytää sinulle sopivan ehdokkaan, jos et ole vielä valintaasi tehnyt.

Yle tarjoaa vaalipäivän aikana laajan kattauksen erilaisia sisältöjä verkossa, televisiossa ja radiossa. Tähän juttuun on koottu päivän tärkeimmät hetket ja eri kanavien lähetysten aikataulut ja taustat.

Vessapaperista tuli Venezuelan talouskaaoksen symboli

Ennen talouskriisiä Venezuela tuotti 80 000 tonnia wc-paperia vuodessa. Nyt määrä on pudonnut viiteen prosenttiin. Heidi Lipsanen

Venezuelan sosialistihallitus on pyrkinyt takaamaan köyhien ostovoiman määräämällä vuosien saatossa sadoille apteekkituotteille ja elintarvikkeille niin sanotun perushinnan.

Näiden tuotteiden valmistus on kuitenkin käynyt valuuttapulan takia hankalaksi, ja käytännössä perushintaisia tuotteita ei saa kuin korkeintaan hurjalla hinnalla tuontitavarana. Parista vessapaperirullasta joutuu pulittamaan lähes puolet keskivertopalkasta, raportoi Heidi Lipsanen Venezuelasta.

Asiantuntija: Niinistön valinta voi varmistua jo kello 20

Sauli Niinistö kampanjoi viimeisenä päivänä ennen vaaleja Helsingin keskustassa lauantaina. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Asiantuntijan mukaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön toinen kausi saattaa käytännössä varmistua jo tänään heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua iltakahdeksalta, kun presidentinvaalien ennakköäänten laskentatulos julkistetaan ensimmäisen kierroksen osalta.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo arvioi, että noin 55 prosentin osuus ennakkoäänistä olisi lähes varma merkki Niinistön valinnasta ensimmäisellä kierroksella.

Patalaiskan Masin luoja, sarjakuvapiirtäjä Mort Walker on kuollut

Mort Walker vieraili Helsingissä syyskuussa 2000. Jussi Nukari / Lehtikuva

Masi-sarjakuvan luoja, yhdysvaltalainen sarjakuvapiirtäjä Mort Walker on kuollut 94-vuotiaana. Asiasta kertoi sanomalehti Washington Post. Lehden mukaan Walker kuoli kotonaan keuhkokuumeeseen. Walker piirsi päivittäisiä sarjakuvastrippejään lähes 70 vuoden ajan.

Vaalipäivänä sataa paikoin ja Lapissa on poutaista

Yle Sää

Vaalipäivänä saapuu lumi- ja räntäsateita lounaasta. Ylen meteorologin Anne Borgströmin mukaan Lapissa on poutaista ja pakkasta on yli 10 astetta. Maan keskiosassa on pikkupakkasta ja lunta voi sataa paikoin. Lisää säästä yle.fi/saa.