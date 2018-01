Republikaanipuolueen varainkeruupäällikkö erosi ahdistelusyytöksien takia

Yhdysvalloissa republikaanien varainkeruupäällikkö Steve Wynn on eronnut häntä kohtaan esitettyjen ahdistelusyytöksien jälkeen. Republikaanipuolueen kansallisen komitean (RNC) puheenjohtaja Ronna Romney McDaniel kertoi tiedotteessa lauantaina hyväksyneensä Wynnin eron.

Kasinomiljardööri Wynniä kohtaan esitetyistä syytöksistä kertoi aiemmin tällä viikolla The Wall Street Journal. 76-vuotias Wynn on kiistänyt väitteet ja syyttänyt entistä vaimoaan ahdistelusyytöksistä. Wynnin mukaan hänellä ja hänen entisellä vaimollaan on meneillään oikeusjuttu, jossa entinen puoliso hakee korjausta avioeron ehtoihin.

Steve Wynn on toiminut RNC:n varainkeruupäällikkönä tammikuusta 2017. Hänet nimitettiin tehtävään Donald Trumpin presidenttikauden aloituksen jälkeen.

Yhdysvalloissa on viime kuukausien aikana ollut useita eroamistapauksia seksuaalisten häirintäkohujen takia. Tällä viikolla esimerkiksi Michiganin yliopiston johtaja erosi urheilulääkärin hyväksikäyttöskandaalin vuoksi.

Lähteet: AFP, AP, Reuters, STT