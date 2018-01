Tältä näyttää vaalipäivän sää – äänestäjä: varaudu huonoon ajokeliin etelässä

Lämpötilat ovat sunnuntaina etelässä nollan tietämillä, maan keskiosassa on pikkupakkasta ja pohjoisessa pakkasta on 10-20 astetta.

Presidentinvaalien päivän sää on maan eteläosassa sateinen. Muualla maassa sateet jäävät vähäisiksi, mutta päivä on laajalti pilvinen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Cecilia Karlssonin mukaan lumisadealue on aamukahdeksan jälkeen saavuttamassa maan lounaisrannikon.

Lunta voi kertyä etelään päivän aikana kahdesta viiteen senttimetriä.

– Aivan rannikolla sateet voivat tulla osittain räntänä. Lumi- ja räntäsateen vuoksi tien pinnat voivat paikoin olla liukkaita, muistuttaa Karlsson autoilijoita.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen (siirryt toiseen palveluun) huonosta ajokelistä Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Yle Sää

Karlssonin mukaan sateita saadaan maan eteläosassa pitkin päivää.

– Sadealue jää pyörimään maan eteläosan ylle ja vielä yölläkin voi sadella. Sateet liikkuvat maan eteläosasta kohti itää, sanoo Karlsson.

Pohjoisessa sen sijaan on pääosin poutainen, mutta pilvinen päivä. Maan itäosassa voi tulla paikoin heikkoa lumisadetta.

Lämpötilat ovat maan eteläosassa nollan tietämillä, keskiosassa on muutama aste pakkasta ja pohjoisessa pakkasta on 10-20 astetta.