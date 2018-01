Pohjois-Kyproksessa kuohuu – hyökkäys lehteen suututti Kyproksen turkkilaiset

Kyproksen pääkaupunki Nikosia on ollut jaettuna turkkilaiseen ja kreikkalaiseen osaan jo vuosikymmeniä. Viime vuosina liikenne niin vanhan rintamalinjan yli on lisääntynyt mutta kahtiajakoon ei ole saatu ratkaisua.

Pari päivää sitten Kyproksen jaetun pääkaupungin Nikosian turkkilaisessa osassa järjestettiin harvinainen mielenilmaisu (siirryt toiseen palveluun), jonka kärki oli suunnattu Turkkia vastaan. Etukäteen oli sovittu, että mielenosoituksessa ei huudeta avoimesti Turkin vastaisia (siirryt toiseen palveluun) iskulauseita. Järjestäjät arvostelivat kuitenkin selväsanaisesti presidentti Recep Tayiip Erdoğania yrityksistä tiukentaa otettaan Pohjois-Kyproksesta. Mielenilmaisuun kerrotaan osallistuneen noin 5 000 ihmistä.

Taustalla oli maanantaina sattunut selkkaus, jolloin sadat vihaiset mielenosoittajat hyökkäsivät oppositiolehden (siirryt toiseen palveluun)toimitukseen.

Alkuviikon mielenosoitukseen osallistuneet mielenosoittajat heittivät kiviä ja kananmunia sekä yrittivät tunkeutua lehden toimitukseen. Joidenkin tietojen mukaan poliisit tulivat kovin verkkaisesti paikalle.

Mielenosoitus oli muistutus siitä, että Turkki ja erityisesti Turkin presidentti pitävät silmällä mitä saarella tapahtuu. Pieni Afrika-lehti oli arvostellut Turkin sotilasoperaatiota Syyrian Afrinissa ja verrannut sitä turkkilaisjoukkojen tuloon Kyprokselle vuonna 1974.

Presidentti tilasi hyökkäyksen

Turkin presidentti Recep Tayiip Erdoğan suuttui ja kehotti Pohjois-Kyproksessa olevia "veljiään" puuttumaan asiaan. Sen jälkeen lehden toimitukseen hyökättiin.

Tämä taas raivostutti monia Kyproksen turkkilaisia, joiden mielestä Turkilla ja Turkista muuttaneilla turkkilaisilla on liikaa sananvaltaa. Jotkut Kyproksen turkkilaiset kokevat myös (siirryt toiseen palveluun), että Turkki pönkittää uskontoa liikaa rakentamalla uskonnollisia kouluja ja moskeijoita.

Turkilla on tuhansia sotilaita Kyproksen pohjoisosassa. Heinäkuussa 2017 sotilaat juhlistivat paraatilla Turkin vuoden 1974 maihinnousua. Andreas Manol / EPA

Kyproksen turkkilaisten asema on hankala. Vain Turkki on tunnustanut heidän tasavaltansa, ja alue on taloudellisesti täysin riippuvainen Turkista. Lisäksi Turkilla on arviolta noin 30 000 sotilasta Kyproksen pohjoisosassa.

Vuosikymmeniä kestänyt jako

Kyproksen nykyinen kahtiajako on jatkunut vuodesta 1974, jolloin Turkki hyökkäsi saarelle Kreikan sotilasjuntan tukeman vallankaappausyrityksen jälkeen. Neuvottelut kahtiajaon lopettamisesta ovat jatkuneet vuosia. Vuonna 2004 käytiin jo lähellä tulosta, mutta lopulta Kyproksen kreikkalaiset hylkäsivät kansanäänestyksessä YK:n pääsihteerin esittämän ratkaisun.

Kyproksen presidentti Nikos Anastasiades äänesti sunnuntain presidentinvaaleissa lastenlastensa seurassa. Katia Christodoulou / EPA

Kansainvälisesti tunnustetussa Kyproksen eteläosassa pidetään sunnuntaina presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Jumiutuneiden rauhanneuvottelujen kohtalo on yksi keskeisistä teemoista.

Nykyinen presidentti Nikos Anastasiades johtaa mielipidetiedustelujen mukaan. Hänen kannatuksensa ei kuitenkan näytä riittävän valintaan ensimmäisellä kierroksella. Toisesta jatkopaikasta kilpailevat keskustaoikeistolainen Nikolas Papadopoulos ja vasemmiston Stavros Malas.

Rauhanneuvotteluista erimielisyyttä

Papadopoulosin mielestä istuva presidentti on ollut liian lepsu turkkilaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa. Hänen isänsä, Tassos Papadopoulos, oli presidenttinä keskeisessä roolissa, kun kreikkalaiset hylkäsivät vuoden 2004 rauhansuunnitelman. Tassos Papadopoulos piti ennen kansanäänestystä tunteikkaan TV-puheen, jossa hän varoitti rauhansopimuksen vaaroista.

Jännitys itäisellä Välimerellä on ollut kasvussa myös alueella jatkuvien öljy- ja kaasuetsintöjen seurauksena. Synkimmissä arvioissa (siirryt toiseen palveluun) on jopa ennakoitu jonkinlaista yhteenottoa Turkin ja Kyproksen kansainvälisesti tunnustetun tasavallan välillä.

Lähteet: AFP, Reuters