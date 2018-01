Nousiaisten vesijohtoverkosto on saastunut – epäillään osasyylliseksi vatsatautiepidemiaan

Varsinaissuomalaisen Nousiaisten kunnan vesijohtoverkosto on saastunut, kunta tiedottaa.

Lauantaina eri puolilta verkostoa otetusta vesinäytteestä on tehty saastumiseen viittaava bakteerilöydös. Löydös tehtiin yksittäisestä kodista otetusta näytteestä. Vedenottamoilta otetut näytteet olivat puhtaat.

Vesijohtoverkoston epäillään olevan osatekijä vatsatautiepidemiaan Nousiaisten kunnan alueella. Nousiaisten ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola kertoo kunnan epäilevän, että putkistoon olisi päässyt pieni määrä vettä vesijohdon vuodon korjauksessa.

– Vesijohto alittaa joen, ja siellä ollutta vuotoa on korjattu alkuviikosta. Pääepäily on, että kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sinne putkistoon on päässyt pieni määrä jokivettä, Nivola kertoo.

– Verkoston alueelta otettiin muitakin näytteitä, ja muut ovat puhtaita. Ainoastaan tästä yhdestä lähellä keskustaa olevasta yksityistaloudesta on tehty löydös.

Ruoka- ja juomavesi keitettävä

Kunta kehottaa jatkamaan ruoka- ja juomaveden keittämistä tai käyttämään kaupasta ostettua pullovettä. Keittokehotus annettiin ensimmäisen kerran lauantaina aamulla.

Nousiaisten Veden vesijohtoverkoston klooraaminen jatkuu toistaiseksi, ja verkostosta otetaan uusintanäytteet maanantaina. Samalla tehdään verkoston lisähuuhtelu ja puhdistus. Nivolan mukaan kloorauksen aloittamisen myötä oletetaan, että vesinäytteet ovat maanantaina puhtaat.

– Mutta tietenkin putkistoa täytyy huuhdella. Se on vesilaitoksen harkinnassa, että täytyykö muita toimenpiteitä tehdä. Veden puhtaus varmistetaan ennen kuin klooraus uskalletaan lopettaa. Nousiaisten kunta tiedottaa asiasta lisää, kun uudet näytetulokset valmistuvat.