Ympäri Venäjän mielenosoituksia presidentinvaaleja vastaan – oppositiopoliitikko Navalnyi ja satoja muita pidätetty

Noin 250 ihmistä on pidätetty presidentinvaaleja vastaan järjestetyissä mielenosoituksissa ympäri Venäjän, kertoo uutissivusto Meduza. (siirryt toiseen palveluun) Pidätettyjen joukossa on myös oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi sekä tämän vaalikampanjan työntekijöitä.

Protesteja on järjestetty sunnuntaina ympäri Venäjän. Niiden on tarkoitus osoittaa mieltä Venäjän maaliskuussa pidättäviä presidentinvaaleja vastaan ja kannustaa ihmisiä boikotoimaan vaaleja.

Mielenosoitukset on kutsunut koolle Aleksei Navalnyi, jota on kielletty asettumasta ehdolle presidentinvaaleissa. Venäjän viranomaisten mukaan Navalnyi on vaalikiellossa, koska hänellä on voimassaoleva ehdollinen vankeustuomio.

Moskovassa nuoret mielenosoittajat roikottavat Putin-naamaria, johon on kirjoitettu "varas" venäjäksi. Mladen Antonov / Lehtikuva

Navalnyi tuomittiin viime helmikuussa kavalluksesta viiden vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hänen katsottiin huijanneen rahaa valtiolliselta metsäyhtiöltä. Navalnyin mukaan tuomio on poliittinen ja sen oli tarkoitus estää hänen presidenttiehdokkuutensa.

Mielenosoitukset on järjestetty osittain luvatta.

Poliisin mukaan Moskovassa mielenosoitukseen on osallistunut noin tuhat ihmistä. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marjo Näkki on seurannut mielenosoituksia paikan päällä ja arvioi, että keskustan Pushkinskaja-aukiolle oli kerääntynyt noin 2 000–3 000 ihmistä iltapäivällä.

– Paikalla oli paljon nuoria, osa alle äänestysikäisiä. He kokevat, että tässä päätetään myös heidän tulevaisuudestaan, Näkki kertoo.

Näkin mukaan tunnelma mielenosoituksessa oli rauhallinen, vaikka paikalla oli paljon poliiseja. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita kuten "yksi kaksi kolme, Putin häivy".

Osa kantoi mukanaan myös plakaatteja, joissa luki "#lakko", sillä mielenosoitus oli nimetty äänestäjien lakoksi. Toisilla oli rinnassaan pinssi "ilman minua".

Pidätettyjen määrää seuraa kansalaisjärjestö OVD-Info (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP, AFP