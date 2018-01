Suomalaiset luovuttavat verta riittävästi – hätäverelle kuitenkin jatkuva tarve

Suomalaisten auttamishalu verenluovutuksessa on tällä hetkellä hyvällä tolalla. Noin 4-5 prosenttia luovutusikäisistä suomalaisista käy luovuttamassa verta.

– Se on riittävä ja ihan hyvä taso, verenluovutustoiminnan johtaja Satu Pastila sanoo.

Ihmisiä usein motivoi verenluovutukseen esimerkiksi ystävä tai sukulainen, joka on verenluovuttaja tai saanut mahdollisesti verivalmisteita ja pelastunut niiden avulla.

SPR:n veripalvelun toiminnan alkamisesta on tänä vuonna kulunut jo 70 vuotta. Toiminnan perusta on edelleen vapaaehtoisessa luovutuksessa.

Luovuttajia aktivoidaan

Pastila sanoo, että luovuttajia aktivoidaan esimerkiksi tekstiviesteillä ja heitä ohjataan katsomaan nettisivuilta löytyvää veribarometriä (siirryt toiseen palveluun). Se kertoo, mikä on oman veriryhmän tarve juuri sillä hetkellä. Verta kerätään vain sen verran, kuin potilaat tarvitsevat. Verivalmisteet eivät säily kovin pitkään, joten niitä ei kannata kerätä liikaa.

Pastilan mukaan tällä hetkellä on toive siitä, että löytyisi lisää verenluovuttajia, joiden veriryhmä on O-.

– O- eli hätäveren käyttö on sairaaloissa suhteessa suurempaa kuin veriryhmää on väestössä ja siksi ollaan kovasti rekrytoitu uusia luovuttajia.

Noin neljä prosenttia väestöstä kuuluu veriryhmään O-. Tarve verelle on lähes kaksinkertainen. O- veriryhmän verta voidaan siirtää kaikille.

Kesto noin 5 minuuttia

Verenluovutuksessa on tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi tatuoinnin ottamisesta tulee neljän kuukauden varoaika. Luovuttajan näkökulmasta verenluovutus ei ole 70 vuodessa muuttunut mitenkään.

– Ei tarvitse tietää omaa veriryhmää etukäteen. Kannattaa katsoa verkkosivuilta Sovinko luovuttajaksi -test (siirryt toiseen palveluun)i, jossa on tärkeimmät verenluovutuksen esteet käyty läpi. Suosittelen, että kannattaa varata aika. Jos on joku kaveri, joka on luovuttanut verta, niin kannattaa lyöttäytyä mukaan, Pastila sanoo.

Paikan päällä täytyy todistaa henkilöllisyys. Verenluovutus kestää noin viisi minuuttia. Pastilan mukaan aktiivisimmat luovuttajat käyvät jopa 4–6 kertaa vuodessa luovuttamassa verta.

– Olemme sitä mieltä, että sellainen pari kolme kertaa vuodessa on aivan riittävä.