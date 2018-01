Nousiaislaiset hamstraavat vettä paikallisesta marketista – "Olen syönyt viimeksi keskiviikkona"

Nousiaislainen Jaana Karjalainen saapui maanantaiaamuna paikalliseen markettiin hakemaan runsaasti wc-paperia ja vissyvettä.

– Olen juonut hanavettä – valitettavasti. Olen viimeisen ateriani syönyt viime viikon keskiviikkona. Mikään ei pysy sisällä, Karjalainen sanoo.

Nousiasten kunnan ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola kertoo, että vedenkeittokehotus jatkuu ainakin tiistaiaamuun asti. Vesinäytteessä on esiintynyt koliformisia bakteereita ja E. colia.

Kuten moni muu kuntalainen, Jaana Karjalainenkin on ehtinyt miettiä, mistä veden saastuminen johtuu.

– Ehkä jossain on jotain huonoa tekniikkaa.

Karjalainen kertoo tuntevansa monia vedestä sairastuneita. Saastunut vesi on vaikuttanut Karjalaisen perheen elämään merkittävästi.

– Meillä on siipikarjatila, jonka isäntä on myös kipeänä. Emme saa tilallemme ketään töihin. Koitamme töissä väliajat nukkua, koska yöt menevät vessassa.

Muun muassa Karjalaisten hammasharjat ovat menneet vaihtoon.

– Myös koira ripuloi, sen vedet pitää katsoa. Meillä on myös poneja ja kanoja, jotka eivät tykkää, että on huonoa vettä.

– Eilen sunnuntaina olin suihkussa, ja eilinen päivä olikin hyvä. Sitten kävin illalla saunassa ja suihkussa, ja tänään aamuyöllä olen istunut jälleen vessassa.

"Kloorattu vesi ei maistu hyvältä"

Myös nousiaislainen Tiina Seppä saapui maanantaiaamuna paikalliseen markettiin ostamaan runsaasti vettä.

– Meidän perheestä olen ainut joka sairastui. Oireet alkoivat keskiviikkona.

Tällä hetkellä kaikki käyttövesi pitää keittää.

– Ei se kloorattu vesikään hyvältä maistu, vaikka se on keitetty. Ei sitä tulee kauheasti juotua tai käytettyä.

Seppä kertoo, että muutama paikkakuntalainen tuttavaperhe on kertonut sairastuneensa. Hän on myös seurannut kunnan sähköpostiryhmää, johon on kerätty tilastoa sairastuneista.

– Aika vaikeaa on miettiä, mitkä kaikki asiasta ovat olleet saastuneen veden kanssa tekemisissä. Kyllä sitä vettä aika lailla kaikkeen käyttää, Tiina Seppä toteaa.

– Viikonloppuna oli hiukan parempi olo, mutta tänään on taas hieman heikompi olo.