Nousiaisten vesikriisin ratkaisu on lähellä – vesijohtoverkoston vuotokohta vihdoin löytynyt

Nousiaisissa toista viikkoa jatkunut vesimysteeri on ratkeamassa, mutta vesijohtoverkosto on edelleen saastunut. Verkoston vuotokohta on paikannettu pitkien etsintöjen jälkeen Maskuntielle, Hirvijoen yli kulkevan Kivimuseosillan tuntumaan.

– Vuotokohta ei sijaitsekaan joen alla, kuten alkuun arvioitiin. Vuotokohta onkin aivan pyörätien varressa menevässä putkessa, kertoo Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Suvinen.

Joen alta kulkeva linja suljettiin viikonlopun ajaksi, jotta vesilaitos pääsi varmistamaan vuotokohdan sijainnin.

– Täytyy kuitenkin vielä selvittää ihan tarkkaan, minkä kahden venttilin välillä vuoto sijaitsee, jatkaa Suvinen.

Saastuneen alueen laajuus vielä epäselvä

Tapani Suvisen mukaan vesijohtoverkoston ongelmien selvittämisessä riittää töitä vielä pitkään. Ponnisteluja vaikeuttaa entisestään se, että Nousiaisten vesijohtoverkoston havaittiin saastuneen viikonloppuna. Koska vettä juoksee edelleen maastoon, vesijohtoverkosto ei puhdistu tavalliseen tapaan.

Kunta kehottaakin asukkaita keittämään vetensä. Vielä ei tiedetä, kuinka laajaa aluetta veden saastuminen koskee. Tähän mennessä lähes kahdensadan kuntalaisen epäillään sairastuneen juotuaan saastunutta vettä.

– Tässä on kysymys myös veden saastumisesta. Se vaikuttaa nyt kaikkeen aika paljon. Vesijohtojen korjaaminen ei ole koskaan helppoa hommaa. Toivomme, että lähipäivänä voisimme palata normaaliin arkeen, avaa Suvinen hankalaa tilannetta.

Vuotokohdan etsimistä hankaloitti alkuun se, että vuoto ei noussut näkyvästi pinnalle. Myöskään kiinteistöjen vedenpaineet eivät muuttuneet kunnan alueella. Kunta pyysi jopa suunnistajia apuun paikantamaan vuotokohtaa. Vettä pulppusi maastoon satojatuhansia litroja vuorokaudessa.

Rikkoutuneen putkeen ja veden saastumisen yhteyttä tutkitaan

Nousiaisten kunnanjohtajan Jaana Karrimaan mukaan rikkoutuneen putken ja saastuneen veden yhteyttä tutkitaan parhaillaan.

– Vielä ei ole varmuutta asiasta. Uusia näytteitä on otettu nyt laajemmalta alueelta. Niistä saadaan tulokset tiistaina, sanoo Karrimaa.

Kunnanjohtaja Karrimaa lisää, että koulut, päiväkodit ja vanhainkodit saavat puhdasta vettä säiliöautojakeluna.

Vatsataudin aiheuttajaksi epäillään saastunutta juomavettä

Uusia vatsatautitapauksia tulee edelleen terveysviranomaisten tietoon Nousiaisissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman kertoo, että sairastuneiden kokonaismäärää on edelleen vaikea arvioida.

Terveydenhuolto kerää tietoja vatsatautioireisiin sairastuneista. Ilmoitus tulee tehdä joko Maskun tai Mynämäen ajanvarausnumeroon vaihtoehtoon numero 4.

Vatsataudin aiheuttajaksi epäillään saastunutta juomavettä. Vedenkeittokehotus jatkuu.