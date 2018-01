Julle-koira pärjää hyvin ilman, mutta muille lemmikeille ravintolisät maistuvat – Tieteellinen näyttö tarpeesta on hataralla pohjalla

Karkkilassa toimiva Biofarm on saanut alkunsa tuotantoeläinten tarpeista 30 vuotta sitten. Yrityksen valikoimissa on edelleen useita alusta saakka valmistettuja tuotteita, kuten hivenaineita ja vitamiineja hevosille, lehmille ja sioille.

Tänä päivänä myynnin kasvu tapahtuu kuitenkin pääosin lemmikkieläintuotteissa.

– Lemmikkien määrä kasvaa koko ajan, eli meille tulee jatkuvasti uusia asiakkaita. Niistä pidetään entistä parempaa huolta ja ne elävät entistä kauemmin. Toisaalta niille tulee pitkän iän mukana myös uudenlaisia vaivoja, ja jopa elintasosairauksia, Biofarmin toimitusjohtaja Mikko Koivu kuvailee.

Kehitysjohtaja Mika Brofeldt ja toimitusjohtaja Mikko Koivu Biofarmin Karkkilan tehtaan varastossa. Paula Tiainen / Yle

Biofarm aikoo hyödyntää kasvavia markkinoita esimerkiksi tuomalla tarjolle lemmikin muistia tukevan ravintolisän.

Tarvitseeko koira ravintolisiä vai ei?

Esimerkiksi koirien kohdalla ravintolisien käyttö ja tarve on monisyinen vyyhti. Käytännössä useimmat kotikoirat syövät joko teollista valmisruokaa, raakaruokaa tai molempia.

Teollisten ruokien valmistajat ilmoittavat yleensä ruokiensa sisältävän kaikki koirien tarvitsemat hivenaineet, ravinteet ja vitamiinit.

Raakaruuan kanssa on oltava tarkempi. Aiheesta opaskirjan jo 10 vuotta sitten kirjoittanut asiantuntija Riikka Lahti ei omalle koiralleen, 6-vuotiaalle tanskandoggi Jullelle, lisiä kuitenkaan anna.

Lahti on vakuuttunut siitä, että terve koira on mahdollista ruokkia täysipainoisesti myös raakaruualla.

– Annan Jullelle raakaa täysravintoa, joten se ei tarvitse mitään lisiä. Toki, jos koira on sairas, tai sitä joutuu ruokkimaan vaikka allergian takia yksipuolisesti, niin silloin lisät ovat tarpeen. Jos Jullelle tulisi vaikka nivelrikko vanhemmiten, niin saattaisin ravintolisiä käyttääkin, Riikka Lahti puntaroi.

Tanskandoggi Julle syö 1,5 kiloa lihaa päivässä. Paula Tiainen / Yle

Evidensia-ketjun eläinlääketieteellinen johtaja Mirja Kaimio kommentoi ravintolisiä huomattavasti varovaisemmin.

– Ravintolisiä on moniin vaivoihin, ja niistä saattaa olla hyötyä, mutta tieteellistä näyttöä on hyvin vähän. Itse hoidan paljon ihopotilaita, kuten atoopikkoja, ja ne hyötyvät usein rasvahappovalmisteista. Tästä on myös tieteellistä näyttöä, että kortisonilääkitystä on pystytty näin vähentämään.

Lisäravinteiden kasvava kysyntä näkyy myös Pohjoismaiden suurimman lemmikkitarvikeketjun Mustin ja Mirrin myyntitilastoissa. Tuoteryhmän menekki kasvaa Suomessa tasaista 5–10 prosentin vuosivauhtia.

– Ihmisten omat tottumukset vaikuttavat varmasti asiaan. Vaikka itse syödään puhtaasti ja terveellisesti, niin silti otetaan kalaöljyjä ja vitamiineja. Nämä tavat heijastuvat sitten myös omiin lemmikkeihin, vaikka ravitsemuksellisesti sitä tarvetta ei välttämättä olisikaan, Mustin ja Mirrin kaupallinen johtaja Elli Holappa pohtii.

Biofarm tähyää entistä hanakammin ulkomaan markkinoille

Biofarmin tuotteista menee tällä hetkellä vientiin noin viisi prosenttia. Viennin osuutta on tarkoitus kasvattaa nimenomaan uusien tuotteiden avulla.

– Lähdemme nyt keväällä ensimmäistä kertaa Saksaan vientimessuille ja alamme vähän paremmin kartoittamaan, että minkä verran meillä voisi olla kysyntää maailmalla, Mikko Koivu paljastaa.

Kotimaisten lemmikkialan toimijoiden kannattavuutta nakertaa muun muassa kasvava nettikauppa. UIkomailta tilattavat tuotteet houkuttelevat kuluttajia erityisesti hinnoillaan. Biofarm ei ole ainakaan vielä nettikauppaa perustanut.

– Se on iso kysymys, joka on ratkaistava lähivuosina, että aloitetaanko nettikauppa vai ei. Toisaalta emme halua kilpailla omien jälleenmyyjiemme kanssa, mutta toisaalta ihmiset ihmettelevät nykyisillä sivuillamme, että miksi täältä ei voi ostaa mitään, Mikko Koivu pähkäilee.

Biofarmin liikevaihto ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa 10 miljoonan euron rajan.