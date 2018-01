"Crazy people!" – Veikkausliigan pelaajat käsketään hyiseen avantoon treenien jälkeen

Veikkausliigan pelaajat pulahtavat treeniviikon jälkeen jäätyneessä Perämeressä avannossa. Osa pelaajista on kauhuissaan ja osa nauttii.

Kemi

Merivesi höyryää pakkassäässä. Ensimmäinen jalkapalloilija pulahtaa hyiseen meriveteen, jonka lämpötila on nolla astetta. Perämeren pohjukan avantouintipaikalle Kemiin on kertynyt koko PS Kemin joukkue. Pulahtaminen on edessä kaikilla, sillä se kuuluu treeniohjelmaan.

Kylmähoidot ovat urheilijoille arkipäivää, mutta Veikkausliigaa pelaava PS Kemi hyödyntää tiettävästi ainoana liigajoukkueena avantouintia osana treeniohjelmaa. Palautumisessa käytetään paljon esimerkiksi kylmäaltaita, joissa vesi on 4–7 asteista. Avanto sen sijaan on vielä kylmempi ja kokonaisvaltaisempi kuin muut kylmähoidot.

Monelle ulkomaalaiselle pelaajalle pulahdus avantoon on ensimmäinen kerta. Ja varsin shokeeraava sellainen. Avannon reunalta kiirii kauhistuneita huutoja. Kylmässä vedessä suusta kuuluu vaimeaa vaikerrusta.

Avannon laidalta valmentaja rauhoittelee ja antaa neuvoja, kuinka päätä ei saa laittaa veden alle. Avannosta kalisevien hampaiden välistä kuuluu kommentti: Crazy people!

Tavoitteena on olla avannossa noin minuutti, jonka jälkeen saa nousta vedestä ja mennä lämpimään suihkuun.

PS Kemin riveissä on pelaajia lämpimistä maista ja esimerkiksi australialainen Jacob Esposito toteaa vapisten, että Australiassa on nyt 46 astetta lämmintä. Kun toimittaja kysyy, miltä kylmä merivesi tuntuu, pelaaja vastaa nopeasti.

– Hyppää tänne ja kokeile.

"On parempi fiilis joka kerta"

Jäätävä merivesi on rankka kokemus etenkin monelle ulkomaalaiselle pelaajalle, mutta tottuneemmat arvostavat avantouinnin hyötyjä.

Esimerkiksi PS Kemin puolustaja Kristian Heinolainen on ensimmäisenä avannossa ja vetelee reippaita uintiliikkeitä minuutin ajan. Kun mies nousee vedestä, on vielä aikaa jutellakin.

– Jalat oli kipeät eilisten treenien jälkeen, mutta kyllä tämä auttaa. Jalat tuntuvat paremmilta seuraavana päivänä. Muutama viikko on käyty avannossa, kyllä tähän alkaa tottua pikkuhiljaa. On parempi fiilis joka kerta, Heinolainen sanoo.

Kylmä tekee hyvää kropalle ja mielelle

PS Kemin fysiikkavalmentaja Markku Lappalainen toteaa, että kylmällä on tutkitusti hyvät vaikutukset. Avantouinnin treeniohjelmaan ujuttanut Lappalainen vakuuttaa, että kauhun kiljahduksista huolimatta myös ulkomaalaiset pelaajat ymmärtävät lopulta avannon hyvää tekevän vaikutuksen.

Avantouinnin tarkoituksena on saada keho palautumaan treenien jälkeen. Kylmä aiheuttaa shokin, jota keho pyrkii kompensoimaan kiihdyttämällä verenkiertoa ja sydämen toimintaa. Positiiviset vaikutukset eivät rajoitu pelkästään treenikivun hallintaan ja lihasten palautumiseen. Porukalla avannossa käynti on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa ryhmähenki kasvaa ja mieliala kohenee.

– On todettu, että kylmähoito saa myös hyvään olon ja onnellisuuteen vaikuttavien välittäjäaineiden toiminnan kiihtymään ja kyllä se näkyy tuolla pukukopissa. Vaikutus on myös psyykkis-sosiaalisesti hyvä, Lappalainen sanoo.

Kylmähoitoja käytetään paljon, mutta avantouintiin ei PS Kemin lisäksi vielä tiettävästi ole innostunut muita.

– Luulenpa, että PS Kemi on ainoa, joka tähän pystyy, Lappalainen virnistää.