Entä jos tietäisit, mitä taloyhtiössäsi tehdään 20 vuoden päästä?

Eikö olisi asunnon ostajana hienoa tietää millaisia vuosikymmeniä taloyhtiöllä on edessään? Tietäisit, että sijoitusasuntosi arvo pysyisi vähintään ennallaan. Tai hallituksen jäsenenä tietäisit, mitä asukkaat ja osakkaat ovat mieltä siitä, mihin rahaa pannaan ja mihin ei.

Tätä haluaa myös Isännöintiliitto. Taloyhtiöiden tulisi kirjata omat pitkän aikavälin tavoitteensa julkisesti esille, Isännöintiliitto ehdottaa. Taloyhtiön strategia määrittelisi, painottaako taloyhtiö enemmän esimerkiksi lapsiperheiden asioita tai ikäihmisten etuja.

Paperin pohjalta ikäihmisten talon budjetissa raha varattaisiin sille, että hissi toimii joka päivä. Lapsiperheiden talossa taas pihan leikkialueeseen voisi budjetoida enemmän.

Vuosina 1963–1964 rakennetussa talossa asuva ja hallituksen puheenjohtajana toimiva Tuula Suvanto pitää ideaa hyvänä, mutta käytäntö rajoittaa tarkkoja määritelmiä.

– Vanhan taloyhtiön pienissä asunnoissa ei ole tilaa lapsille, eikä vanhaa taloa saa liikuntaesteettömäksi hyvällä tahdollakaan. Meidän tavoitteemme voisi olla, että kaikilla olisi hyvä olla. Sijoittajaomistajan kannalta, että omistuksen arvo säilyisi tai kasvaisi.

– Asumisviihtyvyyskin pitää säilyttää ja edellytykset hyvälle asumille niin vuokralaisilla kuin omistaja-asukkailla, Suvanto sanoo.

Paperi, jonka jokainen jaksaa lukea

Taloyhtiöiden strategioita on Suomessa tehty aiemminkin. Ne vain ovat usein jääneet mappeihin pölyttymään tai niiden tekeminen on ollut liian monimutkaista.

Tällä hetkellä strategia on Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkosken mukaan enintään viidellä prosentilla taloyhtiöistä.

Ainakin itse pitäisin taloyhtiötä astetta houkuttelevampana, jos sieltä löytyy kattava suunnitelma tulevaisuudelle. Esko Sivula

Harjunkosken mukaan strategioista halutaan tehdä nyt yksinkertaisempia ja selkeämpiä: Sellaisia, jotka ovat osakkaiden ja asukkaiden toiveiden mukaisia. Sellaisia, jotka jaksaa uusikin asukas lukea.

– Taloyhtiön strategian on tarkoitus kertoa, mitkä tavoitteet ohjaavat taloyhtiön päätöksentekoa pitkällä tähtäimellä. Johtamisen tulisi olla nykyistä tavoitteellisempaa ja pohjautua osakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, sanoo Harjunkoski.

Sijoittajakin saa äänensä kuuluviin

Strategiaa varten esimerkiksi tamperelaisessa Tuula Suvannon taloyhtiössä on juuri tehty asukas- ja osakaskysely. Kysymyksissä käsiteltiin kiinteistöhuoltoa, hallituksen ja isännöitsijän toimintaa, yleistä viihtyvyyttä ja toiveita. Vastauksia käydään läpi alkuvuodesta.

Tuula Suvanto on asunut tamperelaisessa Asunto Oy Sammontornit -taloyhtiössä 30 vuotta. Mari Siltanen / Yle

– Odotan varsinkin avointen kysymysten vastauksia. Mitä halutaan säilyttää nykyisellä tasolla, mitä halutaan parantaa. Kysyimme myös, halutaanko pesutupaa vielä säilyttää ja mitä kylmäkellarille voisi tehdä tulevaisuudessa, Suvanto kertoo.

Kyselystä ja tulevasta strategiasta Suvanto haluaa paremman selkänojan 108 asunnon taloyhtiön hallituksen päätöksenteolle.

– Meillä vain kolmasosa osakkeiden omistajista asuu itse talossa eli meillä on paljon sijoitusasuntoja. Sijoittajien mielipiteitä kuulee harvoin. Asukkaita sentään näkee silloin tällöin, Suvanto kertoo.

Ostajakin saisi lisätietoa

Suomessa vastaavaan kyselyyn on vastannut Isännöintiliiton Pekka Harjunkosken mukaan noin 2 000 taloyhtiön väki. Taloyhtiöitä on Suomessa 87 000, joten työsarkaa piisaa vielä.

Pelkän kyselyn pohjalta ei strategia synny. Lisäksi arvioidaan yhtiön taloudellinen tila ja talon tekninen kunto.

Meidän tavoitteemme voisi olla, että kaikilla olisi hyvä olla. Tuula Suvanto

Strategia helpottaa isännöitsijän työtä ja taloyhtiön hallituksen päätöksiä, mutta on se myös lisätuote. Kyselystä ja strategiasta saa tehtyä erilaisia paketteja, joita isännöintiyhtiöt myyvät taloyhtiöille. Suvannon taloyhtiön kohdalla kyselyn ja strategian hinnaksi tuli noin 900 euroa.

Yksi strategian tuotteistanut yhtiö on tamperelainen Pamis. Kahteen taloyhtiöön on tekeillä strategia ja kyselyitä on yhteyspäällikkö Esko Sivulan mukaan tehty useampaan. Sivula korostaa, että strategia antaa vapautta ja varmuutta isännöitsijälle ja hallitukselle, sillä paperi hyväksytään taloyhtiön kokouksessa. Ja on paperista hyötyä tulevillekin sijoittajille.

– Asuntokaupan näkökulmasta strategia on myös tärkeä asiakirja. Ainakin itse pitäisin taloyhtiötä astetta houkuttelevampana, jos sieltä löytyy kattava suunnitelma tulevaisuudelle, Sivula sanoo.