Yrittäjän U-käännös: Valmisti palkittuja puhelinkoppeja Twitterille ja Microsoftille – perustaa nyt Suomeen Euroopan suurimman hyönteistehtaan

Loviisaan nousee Euroopan suurin hyönteistehdas. Näin lupaa tehtaan teknologiasta vastaava Pohjolan Hyönteistalous Oy (siirryt toiseen palveluun) eli kansainvälisemmin Nordic Insect Economy.

Hyönteistehtaalle sopivat tilat löytyivät Loviisan Strömforsin vanhan sähkötarviketehtaan tiloista. Ensi kesästä lähtien tehtaalta toimitetaan kymmenien tonnien edestä pakastettuja kotisirkkoja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Kun ensimmäinen osa tehtaasta on valmis, alkaa toisen osan rakentaminen.

Yrittäjänä toimiva korialainen maanviljelijä Vesa-Matti Marjamäki arvioi, että silloin puhutaan sadoista tonneista. Tehdas on valmistuessaan Euroopan suurin yksittäinen elintarvikehyönteisten kasvatusyksikkö.

Vesa-Matti Marjamäki on viljellyt vuodesta 2014 saakka Korialla härkäpapua, kauraa ja ohraa. Alun perin hyönteistehdasta kaavailtiin Marjamäen pihalla tyhjillään seisovaan sikalaan.

– Sitten ymmärsimme, että teollisuuden vaatimukset ovat paljon suuremmat, Marjamäki kertoo.

Vaikka hyönteisbisneksestä onkin nähty ahdingossa oleville maatalousyrittäjille uutta tulonlähdettä, Vesa-Matti Marjamäki ei ole niitä perinteisimpiä tilallisia.

Pyry Sarkiola / Yle

Puhelinkopeilla menestyväksi yrittäjäksi

Marjamäki alkoi viljelijäksi vasta vuonna 2014 muutettuaan perheineen Tampereelta Kouvolaan.

Sitä ennen hän on ehtinyt kunnostautua start up -yrittäjänä. Marjamäki perusti yhdessä ystävänsä kanssa äänieristettyjä puhelinkoppeja valmistavan Framery Oy:n.

Tamperelaisyrityksen koppeihin paetaan avokonttorin melua muun muassa Twitterin ja Microsoftin konttoreissa. Viime vuonna Aamulehti kertoi, että kymmenien miljoonien liikevaihdon (siirryt toiseen palveluun) saavuttanut yritys palkittiin presidentin kansainvälistymispalkinnolla (siirryt toiseen palveluun). Marjamäki on nykyisin Frameryn osakas.

Tuotantotaloutta opiskellut Marjamäki on vastannut myös älypakkauksia valmistavan kouvolalaisyrityksen myynnistä ja tuotekehityksestä (siirryt toiseen palveluun). Sekaan mahtuu myös työ elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationin kehittämispäällikkönä.

Marjamäki kertoo haaveilleensa maalla asumisesta jo nuoresta. Nyt hän lisäksi halusi oppia maanviljelijäksi. Siihen tarjoutui mahdollisuus sukupolvenvaihdoksen kautta.

– Haluan tehdä jo nyt niitä asioita, joita haaveilen tekeväni eläkkeellä.

Framery

Sikatilalliset kiinnostuneet sirkkafarmeista

Suomessa sallittiin viime syksynä hyönteisruuan kasvattaminen ja myyminen. Siitä hetkestä alkoi soida puhelin kouvolalaisessa kasvatusteknologiaa tarjoavassa Pohjolan Hyönteistalous Oy:ssä. Yli sata tahoa ilmoitti kiinnostuksestaan alkaa tehtailla hyönteisiä.

– Maanviljelijät ovat erittäin kiinnostuneita. Nyt tietysti monilla on ollut taloudellisia vaikeuksia ja nyt etsitään uudenlaisia tapoja tehdä liiketaloutta maataloudessa. Hyönteisistä saa paljon rahaa ja ala on kasvussa. Usein maataloudessa on vaikea löytää kasvualaa, kertoo perustaja Santtu Vekkeli Pohjolan Hyönteistaloudelta.

Kolmannes kysyjistä on ollut entisiä sianlihan tuottajia.

Pohjolan Hyönteistalous toimittaa välineistön myös Loviisan tehtaalle. Lisäksi se välittää pakastetut kotisirkat elintarviketeollisuudelle.

Pasi Takkunen/Yle

Suomi hakee etulyöntiasemaa hyönteisbisneksessä

Vesa-Matti Marjamäen tehdashankkeesta kerrottiin julkisuuteen (siirryt toiseen palveluun) vain pari kuukautta hyönteisten kasvattamisen sallimisen jälkeen. Marjamäki kertoo pohtineensa sirkkatehtailua vuoden päivät, mutta lain tulkinnan nopea muutos tuli yllätyksenä.

– Tärkein syy on, että tämä on ekologinen valinta. Kun on tuota yrittäjän vikaa, näen myös mahdollisuuden luoda etumatkaa muihin maihin. Hyönteistehtailulle pitää luoda ekosysteemi, siksi haluan edistää uutta asiaa, Marjamäki selventää.

Euroopassa vain Itävalta, Tanska, Hollanti, Iso-Britannia ja Belgia ovat sallineet hyönteistuotannon. Pohjolan Hyönteistalouden Santtu Vekkeli arvioi muiden Euroopan maiden seuraavan Suomea parin vuoden sisällä.

– Suomalaisilla on nyt todella hyvä etulyöntiasema, koska meillä on täällä kaikki valmiina: elintarvikkeet, farmit, laatuketjut, teknologia, tutkimus. Kun muu Eurooppa aukeaa, me päästään niiden markkinoille todella hyvässä asemassa.

Vekkeli arvioi, että hyönteiselintarvikealasta kasvaa miljardibisnes tulevilla vuosikymmenillä. Pohjolan Hyönteistalouden lisäksi tuottajaverkostojaan pyrkivät laajentamaan suomalaiset Finsect ja EntoCube, jonka keräämistä sijoituksista uutisoi Talouselämä (siirryt toiseen palveluun).

Olli Törönen / Yle

Loviisan tehdas työllistää 20 työntekijää

Loviisaan tulevasta sirkkatehtaasta ei haluta paljastaa vielä havainnekuvia, sillä Pohjolan Hyönteistalous haluaa pitää teknologian vielä salassa kilpailijoilta. Näin toimivat myös kansainväliset kilpailijat tällä hetkellä.

Selvää on vain, että vanhassa tehdaskiinteistössä lämpötila nousee trooppiseksi ja sirinä korvia huumaavaksi. Sadattuhannet kotisirkat vaativat tuoretta ravintoa kerran päivässä kasvaakseen nopeammin. Vuoden lopussa tehdas työllistää noin 20 työntekijää.

Start up -yrittäjä Vesa-Matti Marjamäki myöntää, että hänellä on paljon tunnettakin pelissä hankkeessa.

– Kyllä mää näitä päätöksiä teen silti faktaperusteisesti.

– Minusta tämä sopii sellaisille uutta pelkäämättömille ihmisille. Toki tämä vaatii avointa mieltä ja riskinsietokykyä, sillä markkina ei ole vielä kehittynyt siihen, mitä siitä tulee.