Saksalaislehdet: Autonvalmistajat testauttivat pakokaasuja ihmisillä

Saksassa sekä hallitus että oppositio arvostelevat ankarasti Saksan autoteollisuuden rahoittamia testejä pakokaasujen myrkkyvaikutuksista. Aluksi tuli ilmi, että kokeita oli tehty apinoilla. Viikonloppuna saksalaislehti kertoi, että testattavina on ollut myös ihmisiä.

Stuttgarter Zeitung (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan ihmiskokeita tehtiin 25 ihmiselle saksalaisessa sairaalassa. Tarkoituksena oli selvittää, miten pakokaasujen sisältämä typpidioksidi vaikuttaa hengitettynä.

Tutkitut olivat nuoria ja perusterveitä, 18 miestä ja viisi naista. Heidän hengittämissään kaasuissa oli vaihteleva määrä typpidioksidia, lehdet kertovat.

Typpidioksidi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja heikentää myös sydänvaivoista kärsivien terveyttä. Liikenne on typpidioksidin suurin lähde.

Volkswagen: "Valitut tavat olivat vääriä"

Apinakokeet ensimmäisenä paljastaneen The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan apinat suljettiin ilmatiiviisiin kammioihin, joihin johdettiin Volkswagenin vanhan ja uuden dieselautomallin pakokaasuja.

Kokeet teetti Volkswagenin, BMW:n, Daimlerin ja Boschin kymmenen vuotta sitten perustama autojen ympäristö- ja terveysvaikutuksia tutkinut EUGT-järjestö. Varsinainen testaaja oli yhdysvaltalainen tutkimusyritys.

Yhtiöt päättivät toissa vuonna lopettaa EUGT:n. Sen toiminta lakkasi viime vuonna.

Daimlerin edustaja sanoi maanantaina, että yhtiö on kauhuissaan EUGT:n testaustavoista. Myös Volkswagenin sanoo katsovansa, että valitut tavat olivat vääriä. Yhtiön toimitusjohtaja Hans Dieter Pötsch on luvannut apinakokeista perusteellisen tutkimuksen.

Ihmiskokeita yhtiöt eivät ole toistaiseksi kommentoineet.

"Autoala näyttää menettäneen kaikki estonsa"

Epäeettiset kokeet herättävät paljon kriittisiä kysymyksiä, sanoo Saksan hallituksen edustaja Steffen Seibert. Valvovat viranomaiset, jotka sallivat tällaiset sopimukset, ovat erityisvastuussa, Seibert suomii.

– Se, mitä toistaiseksi on tullut tietoomme, on kuvottavaa, sanoi puolestaan ympäristöministeri Barbara Hendricks. Hänen mukaansa myös tieteellisellä yhteisöllä on selitettävää.

Myös Ala-Saksin osavaltion talousministeri Berndt Althusmann kutsui kokeita järjettömiksi ja anteeksiantamattomiksi ja vaatii ankaria seurauksia niistä päättäneille. Ala-Saksi on Volkswagenin suurimpia osakkeenomistajia, ja yhtiön päämaja sijaitsee Ala-Saksissa.

Saksan vihreiden edustajan Oliver Krischerin mukaan autoala näyttää menettäneet kaikki estonsa huijausmaniassaan. Sillä hän viittaisi toissa vuonna ilmi tulleeseen skandaaliin, jossa huijattiin dieselautojen saastepäästömittauksissa.

Lähteet: Reuters, AFP, AP, Yle