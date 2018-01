Aktiivimallista paljastui yllättävä puute, jota kukaan ei ottanut huomioon: työllistyminen voi tyssätä, jos lasta ei saa nopeasti hoitoon

Lain mukaan kiireellisessä tapauksessa kuntien on järjestettävä lapselle päivähoitopaikka kahdessa viikossa.

Mistä on kyse? Työttömien aktiivimalli edellyttää 18 tunnin työntekoa kolmen kuukauden aikana tai osallistumista työllistämistä edistäviin toimiin myös niiltä vanhemmilta, joiden lapset eivät ole päivähoidossa.

Äkillisen keikkatyön vastaanottaminen voi olla vaikeaa, mikäli lapsella ei ole päivähoitopaikkaa.

Kuntien on lain mukaan järjestettävä päivähoitopaikka äkilliseen tarpeeseen kahdessa viikossa.

Esimerkiksi lapsiasianvaltuutettu on ilmaissut asiasta huolensa.

Työttömien aktiivimalli voi aiheuttaa hankaluuksia vanhemmille, joiden lapset eivät ole päivähoidossa. Mikäli keikkaluonteista työtä tulisi tarjolle lyhyellä varoitusajalla, lapsien saaminen päivähoitoon voisi olla vaikeaa. Lain mukaan kiireellisessä tapauksessa kuntien on järjestettävä lapselle päivähoitopaikka kahdessa viikossa.

Esimerkiksi runsaslapsisessa Oulussa päivähoito-oikeus on rajattu työttömän lapselle 20 tuntiin viikossa. Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen kertoo, että mikäli lapsi ei ole päivähoidon piirissä, voi hoitopaikka järjestyä nopeimmillaan viikossa. Kovin lyhyellä varoitusajalla päivässä tai parissa päivähoitopaikan löytäminen voi olla hankalaa, sillä varsinaista tilareserviä päivähoidossa ei ole, Rissanen sanoo.

Rissasen mukaan ainakaan Oulun kaupungilta aktiivimallin vaikutuksista päivähoitoon ei ole edes kysytty. Vaikutuksia ei ole myöskään etukäteen osattu miettiä.

– Joudumme pohtimaan asiaa sitä mukaa, kun tilanteita tulee eteen.

Päivähoidon järjestyminen on herättänyt huolta esimerkiksi netin keskustelupalstalla (siirryt toiseen palveluun). Myös pienten lasten äitejä edustava Mothers in Business -yhdistys on huolissaan aktiivimallin vaikutuksista päivähoitopaikkojen järjestymiseen. Yhdistyksen mielestä kunnille tulisi laatia asiasta yhtenäinen ohjeistus. (siirryt toiseen palveluun)

Asiaan on ottanut kantaa myös lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. Hänen mielestään subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi palauttaa koko maahan tai alle kouluikäisten lasten vanhemmat rajata aktiivimallista pois (siirryt toiseen palveluun).

Yli 40 000 päiväkoti-ikäisen vanhempaa on työttömänä

Vielä ei osata arvioida, kuinka monta lasta Suomessa tulee tarvitsemaan nopeaa ja tilapäistä päivähoitoa aktiivimallin vuoksi.

THL:n tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on 1-6 –vuotiaista lapsista 68 prosenttia eli noin 125 000 lasta on päivähoitojärjestelmän ulkopuolella. Tilastokeskukselta saatujen lukujen mukaan Suomessa oli vuoden 2016 lopussa työttömänä 44 626 vanhempaa, joiden perheessä asui alle 7-vuotiaita lapsia.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueen neuvottele virkamies Tarja Kahiluoto sanoo, ettei heitä ole kysytty aktiivimallin mahdollisista vaikutuksista päivähoitoon. Kahiluodon mukaan päivähoitoa tulisi saada joustavasti ja nopeasti.

Enää ei ole sellaista työtä, mihin pääsee suoraan kadulta. Minna Vanhala-Harmanen

– Varhaiskasvatuksen pitäisi olla niin joustavaa, ettei se pistä kapuloita rattaisiin. Käytännössä tilanne voi kuitenkin olla haastavaa, sillä työttömien päivähoito-oikeutta on rajoitettu.

Aktiivimallia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriön neuvotteleva virkamies Marjaana Maasonlahti sanoo, ettei mallin vaikutuksia päivähoitoon ole arvioitu, sillä malli koskee kaikkia yhtäläisesti. Maasonlahti myös muistuttaa, ettei työtön ole riippuvainen vain TE-toimiston tarjoamista töistä tai palveluista.

Vuokratyöfirmassa 18 tuntia pidetään liian vähänä

Kuinka paljon lyhytaikaiselle keikkatyölle on ylipäätään kysyntää? Kysyimme asiaa vuokratyövoimaa välittävästä Opteamista, joka on osa Barona-liiketoimintaa. Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen kertoo, että tällä hetkellä keikkaluontoista työtä tekevät lähinnä opiskelijat ja jonkin verran myös eläkeläiset. Esimerkiksi kaupan alalla keikkatyötä on tarjolla pääosin iltaisin, viikonloppuisin ja sesonkihuippuna.

Varhaiskavastuksen pitäisi olla niin joustavaa, ettei se pistä kapuloita rattaisiin. Tarja Kahiluoto

Vanhala-Harmanen pitää työttömiltä vaadittua 18 tunnin työskentelyä kolmen kuukauden aikana vähäisenä määränä, kun puhutaan keikkaluonteisesta työstä. Esimerkiksi työhön perehdyttäminen vie oman aikansa ja yleensä tarve on enemmälle kuin 18 tunnille.

Palvelusektorille, kuten kaupan alalle voi päästä suhteellisen lyhyelläkin perehdyttämisellä, esimerkiksi kaupan alalle perehdytys voi kestää päivän.

– Enää ei ole sellaista työtä, mihin pääsee suoraan kadulta.

Vuokratyöfirmojenkin kautta haetaan enimmäkseen ammattiosaajia, kuten hitsaajia, koneistajia ja rakennusalan ammattilaisia. Toimistotyöntekijöistä sen sijaan on ylitarjontaa.

Vanhala-Harmanen sanoo, että heillä ketään keikkaluontoista työtä etsivää ei käännytetä pois. Hän kuitenkin arvelee, että lyhytaikaista työtä voisi löytyä jatkossa enemmän kotitalouksista, jotka voisivat palkata entistä aktiivisemmin esimerkiksi lasten- ja vanhustenhoitoapua.

