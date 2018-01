Puoluejohtajat puivat presidentin roolia: Eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos toden teolla esiin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoo Sauli Niinistön jatkavan entisellä linjalla ja presidentin valtaoikeuksien puitteissa.

– On todella tärkeää keskittyä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. On valtavasti epävarmuustekijöitä, katsotaan Suomesta minne päin tahansa. Tilanne on niin vaikea, että siinä riittää kyllä työnsarkaa, sanoo Orpo Yle A-studiossa.

Presidentin roolia hän korostaa esimerkiksi eurooppalaisen puolustusyhteistyön rakentamisessa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto uskoo Sauli Niinistön menestyksen johtuneen siitä, että ihmiset tahtoivat antaa äänensä jatkuvuudelle ja vakaudelle. Hän on tyytyväinen, kuinka Niinistö otti kampanjaansa mukaan ilmastonmuutoksen ja rauhantyön.

– Toivon, että voittajan velvollisuus on se, että näitä arvoteemoja tuodaan toden teolla esiin.

Yhtenä tärkeimmistä presidentin tehtävälistalla Aalto nosti Pariisin ilmastosopimuksen.

– Mitä EU voi tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kenties ehkä Kiinan kanssa?

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toivoo presidentti Niinistön vievän yhteistä eurooppalaista kehitysapupolitiikkaa eteenpäin erityisesti Afrikkaan. Rinteen huolenaiheena ovat myös Suomen taantuvat paikkakunnat, joihin Niinistö on jo ottanut kantaa.

Vaalien vaikutus kotimaan politiikkaan?

Sauli Niinistö korosti maanantain tiedotustilaisuudessaan hyviä suhteita hallitukseen ja eduskuntaan. Uudelle kaudelle valittu presidentti haluaa mahdollisesti jopa tiivistää suhteitaan eduskuntapuolueisiin ja ylläpitää hyvät välit hallituksen kanssa.

Petteri Orpo toivoo, että presidentinvaalien kampanjat ja niiden ympärillä käydyt keskustelut kantavat tuloksia myös sisäpolitiikkaan. Valtiovarainministerille oli tärkeää, että eriarvoistumisen asemasta Suomessa on puhuttu.

Rinne on samoilla linjoilla. Hänen mielestään presidentinvaalien aikana käytiin paljon keskustelua, joka avasi ihmisille Suomen yhteiskunnallisia ongelmia sekä mitä täytyy tehdä myös Euroopassa ja globaalisti.

– Uskon, että näiden ympärillä pystytään viemään asioita yhdessä eteenpäin, oppositio–hallitus-asemasta huolimatta, Antti Rinne kommentoi.

Ensimmäinen koitos yhteisymmärrykselle on tulevana perjantaina 2. helmikuuta, kun Suomessa järjestetään poliittisia mielenilmauksia aktiivimallia vastaan.

