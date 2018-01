Armeijan ajoharjoitukset alkavat Kymi Ringillä ensi viikolla

Puolustusvoimat on Iitin Tillolaan rakennettavan moottoriurheilu- ja ajoharjoittelukeskuksen ensimmäinen ulkopuolinen käyttäjä.

Puolustusvoimien on määrä aloittaa ajoharjoittelut Kymi Ringillä ensi viikolla.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tiedotuspäällikön Juhani Kauppisen mukaan Karjalan prikaatin kuljettajakoulutusohjelman mukaiset raskaan ajoneuvon kuljettajien harjoitukset alkavat ensi viikolla, ja ne on tarkoitus ajaa Kymi Ringillä.

Toistaiseksi rata on tilapäinen. Molempien osapuolten mukaan se on viimeistelyä vaille valmis. Puolustusvoimien on mahdollista harjoitella tilapäisellä radalla muun muassa suoralla ja kaarteessa jarruttamista.

Ajoharjoittelu- ja testauskeskus maksaa 3,4 miljoonaa euroa. Rakennustyöt ovat olleet keskeytettyinä rahoituksen puuttumisen takia. Tämän vuoksi armeija joutuu aloittamaan ajoharjoittelut väliaikaisella harjoitteluradalla.

Kymi Ringin hankejohtajan Timo Pohjolan mukaan varsinainen koulutuspaikka valmistuu kesällä.

Puolustusvoimat on Iitin Tillolaan rakennettavan moottoriurheilu- ja ajoharjoittelukeskuksen ensimmäinen ulkopuolinen käyttäjä. Osapuolten välinen sopimus on kolmevuotinen, ja sitä voidaan myös jatkaa toiset kolme vuotta.

Ajoharjoitteluradan käyttöä koskeva sopimus allekirjoitettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa 12. lokakuuta viime vuonna.