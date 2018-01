Trump-kirjasta riitti riemua Grammy-juhlassa – Clinton nauratti yleisöä Trumpin myrkkykammolla

Presidentinvaalit hävinnyt demokraattipoliitikko Hillary Clinton sai suuret suosionosoitukset, kun hänet nähtiin Grammy-gaalan nauhoitetussa huumoriosuudessa.

Clinton luki otteita presidentti Donald Trumpista kirjoitetusta kohukirjasta Fire and Fury.

Ohjelmanumeron juontaja James Corden kertoi, että Grammy-palkinnon voi saada myös äänikirjasta. Takavuosina palkinnon olivat voittaneet mm. Hillary Clinton, Jimmy Carter ja Al Gore kirjoistaan, jotka oli luettu äänikirjoiksi.

Cordenin mukaan nykyinen presidentti Trump pitää palkintojen saamisesta, ja hänelläkin on nyt tavallaan mahdollisuus saada palkinto, sillä hänestä on kirjoitettu kirja. Kysymys oli vain, kuka olisi lukija.

Ohjelmanumerona oli, että yhdysvaltalaiset julkkikset kävivät lukemassa katkelmia kirjasta ikään kuin kokeena, pääsevätkö he lukemaan koko äänikirjan.

– Trump ei lue mitään. Hän nousee ylös maailman johtajien kanssa pitämiensä kokousten puolivälissä, koska on pitkästynyt, luki laulaja John Legend.

– Trump ei nauttinut omista virkaanastujaisistaan. Hän suuttui ja harmistui, sillä oli vakuuttunut, että tähdet olivat päättäneet nöyryyttää häntä, luki räppäri Snoop Dogg.

– Minä en todellakaan ollut siellä, hän jatkoi.

– Hänen hiustensa väri on peräisin tuotteesta nimeltä Just for Men. Se tummenee, mitä kauemmin sitä pidetään. Trumpin kärsimättömyyden takia hänen hiuksensa ovat vaalean oranssit, luki Cher.

Eräät lukijat olivat kauhistuneita tiedoista, joita kirja kertoi Trumpin elämäntavoista.

– Hän moittii siivoojia, jos he poimimat lattialla olevan paidan ylös. "Jos paitani on lattialla, se johtuu siitä, että haluan sen olevan lattialla", Trump kertoi hiphop-artisti DJ Khladein lukemassa kohdassa.

Juontaja Corden ei hyväksynyt yhtään lukijaa, mutta lopulta kirjaa alkoi lukea tuttu ääni, joka kuitenkin peitti kasvonsa kirjan taakse. Hän oli Hillary Clinton. Yleisö aloitti valtavat suosionosoitukset.

– Hän on kauan pelännyt tulevansa myrkytetyksi. Se on yksi syy, miksi hän haluaa syödä McDonald'silla. Kukaan ei tiedä hänen olevan tulossa ja ruoka on varmasti esivalmistettua, Clinton luki.

– Siinä se on! Grammy on paketissa, Corden julisti.

Lähteet: EBU