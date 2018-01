Halvempaa lihaa, appelsiinimehua – ja lisää antibiootteja? EU–Mercosur olisi kauppasopimusten jättiläinen

Liniersin markkinat New Chicago -lähiössä Buenos Airesissa on yksi suurimmista argentiinalaisen lihan myyntipaikoista. Karjatilalla on noin sata työntekijää. New Chicago syntyi teurastamon ympärille, ja se sai nimensä yhdysvaltalaiselta kaupungilta, jossa runsas sata vuotta sitten oli kukoistava jääkaappiteollisuus.

Cezaro De Luca / EPA