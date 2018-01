Pelastusopiston rehtori tyrmää naisten pääsykokeiden helpottamisen: Kansa lihoo ja lihavatkin pitää jaksaa raahata palosta turvaan

Pelastusopiston (siirryt toiseen palveluun) rehtori Mervi Parviainen ei halua helpottaa naisten fyysisiä pääsykoevaatimuksia Helsingin pelastuskouluun eikä Kuopiossa sijaitsevaan pelastusopistoon.

– Pelastuslaitoksissa molemmilta sukupuolilta edellytetään samanlaista osaamista ja kyvykkyyttä suorittaa tehtäviä kentällä. Meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia jakaa tehtäviä emmekä koskaan tiedä, mitä siellä pelastuslaitoksen keikalla on oikeasti odottamassa, pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen perustelee.

Helsingin pelastuskoulun (siirryt toiseen palveluun) rehtori Matti Waitinen haluaisi helpottaa naisten penkkipunnerrusvaatimuksia pääsykokeissa 10 prosentilla. Waitinen esittää, että naisilta vaadittaisiin esimerkiksi 22-23 penkkipunnerrusta 25:n sijasta. Tässä pääsykoetehtävässä käytetään 45 kilon painoa.

Waitisen ehdotuksen taustalla on tarve saada muun muassa ensihoitajiksi lisää naisia kohtaamaan maahanmuuttajanaisia. Waitinen haluaa Helsinkiin monikulttuurisen ja monimuotoisen pelastuslaitoksen.

Pelastusopiston rehtori Parviainen perustelee kielteistä kantaansa esimerkiksi suomalaisten ylipainolla. THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli puolet aikuisista on ylipainoisia tai lihavia.

– Vaikka tilastollisesti niitä keikkoja, joissa painavaa ihmistä raahataan sieltä savun seasta, on vähemmän, niitä kuitenkin vaan on emmekä me tiedä, koska niitä on. Meidän täytyy varautua pahimpaan mahdolliseen; emme voi mennä kevyemmillä taidoilla ja kyvyillä ja hälyttää sitten vaativamman tapauksen takia lisää apua. Siinä voi sitten ihminen kuollakin.

Myös miesten pääsy voi katketa Cooperin testiin

Parviaisen tietojen mukaan Suomessa on nyt yhdeksän koulutettua naispuolista palomiestä. Parviainen toivoo muidenkin naisten perehtyvän pääsykoevaatimuksiin ja treenaavan.

– Pääsykoevaatimukset eivät ole mahdottomat. Voiman tarve ja fyysisyys tietenkin liittyvät tähän ammattiin, mutta sitä on korostettu nyt niin paljon, että naisilla on ollut aika korkea kynnys hakea alalle.

Parviaista on välillä ärsyttänyt pääsykokeiden jälkeen, kun toimittajat soittavat ja kysyvät esimerkiksi, kuinka monta naista jäi Cooperin testin takia rannalle pääsykokeissa.

– Samalla lailla ne miehetkin jää coopereissa ja muissa pääsykoeosioissa niin sanotusti kiinni.

Parviaisen mukaan hänen kantansa ei ole "betoniin hakattu".

– Mutta tällä hetkellä ei ainakaan minulle ole tullut sellaista evidenssiä, että nyt olisi välittömästi tarvetta muuttaa näitä pääsykoekriteereitä. Sitten kun meillä on sammutusrobotteja ja muita härpäkkeitä, niin voihan olla, että silloin höyhensarjalainen voi nappuloita väännellen asioita hoitaa.