Finanssivalvonta: Käteisnostojen hintaa ei saa nostaa yli Ottojen tason

Finanssivalvonta pitää kiinni aiemmasta linjauksestaan, että Suomessa käteisautomaateilta tehtyjen nostojen hinnat tulee pitää yhtenäisinä. Palvelumaksun tulisi olla enintään sama kuin suurimman toimijan eli Automatian Otto-automaateilla.

Linjauksella on merkitystä S-ryhmälle, sillä sen liikkeissä on korvattu Automatian Otto-automaatteja uusilla Nokas-yhtiön Nosto-käteisautomaateilla. Automatia on OP:n, Nordean ja Danske Bankin omistuksessa.

Asentamiseen tuli syksyllä tauko, kun Fiva ilmoitti selvittävänsä, pitääkö sen antamaa tulkintaa euromaksuasetuksesta muuttaa.

Pankit olivat näreissään Nokasin tulosta markkinoille. Niiden mukaan Nosto-automaateista tehtävät nostot aiheuttavat niille selvästi suuremmat kulut kuin Otto-nostot. Monet pankit veloittavat muutaman ilmaisen kuukausittaisen nostokerran jälkeen pienen korvauksen käteisnostosta.

SOK:n taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Jari Annalan mukaan päätös näyttäisi alustavan tarkastelun perusteella olevan kuluttajien kannalta hyvä, koska se lisää kilpailua käteisautomaattimarkkinoilla.

– Toteutuessaan suositus takaa kilpailun käteisautomaattimarkkinalla ja turvaa käteisen saatavuutta Suomessa. Käteisen saatavuus on kaupalle tärkeää, sillä esimerkiksi S-ryhmän marketkaupassa yli kolmasosa ostotapahtumista tehdään edelleen käteisellä, Annala sanoi tiedotteessa.

S-ryhmän eri toimipisteisiin on asennettu noin 80 Nosto-käteisautomaattia. Lisää on toivottu, Annala kertoi.

– Alamme valmistella uusien ja Otto-käteisautomaatit korvaavien Nosto-automaattien asentamista toimipaikkoihimme heti, kun olemme saaneet vahvistuksen tulkinnallemme.

Euronostoille sama hinta myös ulkomailla

Finanssivalvonta painottaa kilpailun merkitystä.

– Kilpailu koituu yleensä kuluttajan eduksi. Kotimaista hinnoittelua koskevan suosituksen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti käteisautomaattien tarjontaan ja lisäävän siten kilpailua. Kuluttajilla olisi jatkossa useamman eri käteisautomaattiketjun automaatit käytössään samoilla palvelumaksuilla, arveli Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn.

Finanssivalvonta otti samalla kantaa myös toisissa EU-maissa tehtäviin käteisnostoihin. Linjaus on, että euromääräisistä nostoista muualla EU:ssa saa periä kuluttajalta saman maksu kuin kotimaassakin.