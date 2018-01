”Ymmärsimme hänet väärin” – Venäjä pettyi presidentti Trumpiin

Moskova

Yhdysvaltojen ja Venäjän välit ovat kireimmillään sitten kylmän sodan, mutta Moskovan vanhimmassa amerikkalaiskuppilassa Starlitessa on vilkasta.

Hampurilaisia pöytiin kantaa rock ’n rollin säestyksellä 24-vuotias Kirill Prihožyi.

– Onko Trump hyvä presidentti? Ei tietenkään ole, hänet pitäisi vaihtaa, mutta taitaa olla laitonta sanoa tätä ääneen, hän vastaa hieman häkeltyneenä.

Prihožyin hämmennyksen ymmärtää. Vielä vuosi sitten venäläiset riemuitsivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalivoitosta.

Trump kehui kampanjansa aikana presidentti Vladimir Putinia ja ilmoitti aikovansa laittaa kuntoon Yhdysvaltain ja Venäjän pakkaselle vajonneet suhteet. Diiliä ei kuitenkaan syntynyt – päinvastoin.

– Trump lupasi liikoja, eikä kyennyt pitämään sanaansa. Yhdysvaltain presidentillä ei ole yhtä paljon valtaa kuin Venäjän presidentillä, ja sitä Venäjän poliittinen eliitti ei vuosi sitten tajunnut, kuvaa Yhdysvaltain ja Kanadan tutkimusinstituutin johtaja Valeri Garbuzov.

Yhdysvaltain ja Kanadan tutkimusinstituutin johtaja Valeri Garbuzov sanoo, etteivät pakotteet toimi. Grigori / Vorobjov

Venäläiset odottivat Trumpin lopettavan valintansa jälkeen Yhdysvaltain Venäjän-vastaiset pakotteet, mutta kävikin päinvastoin.

Trumpin hallinto on kiristänyt pakotteita, ja uusimmat se vahvisti viime perjantaina. Listalle tuli kolmekymmentä nimeä lisää, suurin osa on Krimillä kauppaa tekeviä liikemiehiä.

Varhain tiistaina Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi niin kutsutun oligarkkilistan, jolla on 114 venäläispoliitikkoa ja 96 venäläistä liikemiestä. Listalle päätyminen tarkoittaa todennnäköisesti sitä, että osa yhdysvaltalaisista ja eurooppalaisista pankeista ja muista instituutioista alkaa vältellä osallistumista näiden ihmisten liiketoimiin.

Kumppaneita muualta

Pakotteet ovat kurittaneet Venäjän taloutta, mutta ainakin tähän asti Putin on vain lisännyt kannatustaan niiden takia.

– Pakotteet eivät ole toimineet Yhdysvaltojen haluamalla tavalla. Niiden olisi pitänyt aiheuttaa kansalaisten tyytymättömyyttä maan johtoa kohtaan, eikä sitä ole tapahtunut, sanoo Garbuzov.

Venäjä on kääntänyt katseensa lännen sijaan muihin ilmansuuntiin. Maa on hakenut ja saanut liittolaisia ja kauppasuhteita Lähi-idästä, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.

Pakotteet ovat siis antaneet sysäyksen Venäjän aiempaa monipuolisemmalle ulkopolitiikalle. Mutta myös presidentti Trumpin odottamattomat ja radikaalit aloitteet ovat auttaneet työntämään joitain maita Venäjän kanssa samaan leiriin.

Trump tunnusti muslimimaiden kauhuksi Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja on väläyttänyt, että Iranin kanssa kolme vuotta sitten vaivoin solmittu ydinsopimus avattaisiin uudelleen. Venäjä on asettunut molemmissa kysymyksissä Yhdysvaltoja vastaan ja vahvistanut siinä samalla asemiaan arabimaailmassa.

– Trumpilla ei ole ulkopolitiikassa strategista visiota. Hän on kyvytön näkemään horisontin taa, kuten kunnon valtiomiehen pitäisi, johtaja Garbuzov kuvaa.

Käsikirjoittaja Sam Lobashev kehottaa keskittymään läheisiin politiikan sijaan. Grigori Vorobjov

Vain politiikkaa

EU ja Yhdysvallat asettivat pakotteet Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan takia. Nyt Yhdysvallat syyttää Venäjää myös presidentinvaaleihinsa sekaantumisesta ja Trumpin valtaanpääsyn vauhdittamisesta.

Joulukuussa Trump nimesi uudessa turvallisuusstrategiassaan Yhdysvaltain suurimmiksi uhiksi ja kilpailijoiksi Kiinan ja Venäjän.

Vaikka suurvaltojen väliset suhteet vaikuttavat vain kiristyvän, moskovalaisessa amerikkalaiskuppilassa hampurilaiset maistuvat ja kahvia kaadetaan kuppeihin.

Kauimmaisessa pöydässä tietokoneellaan naputtelee käsikirjoittaja Sam Lobashev. Hän on matkustellut paljon Yhdysvalloissa, ja hänellä on siellä ystäviä.

– Trump on mahtava showmies, joka on onnistunut polarisoimaan amerikkalaiset lyhyessä ajassa. Mielestäni häntä on hauska seurata, koska hän loputon komedian lähde, hän analysoi.

– Itse asiassa elämme nyt todella hyviä aikoja, miljoonia ihmisiä ei kuole sodassa niin kuin vielä viime vuosisadalla, huomauttaa Lobashev.

Hän kehottaa keskittymään lähellä oleviin asioihin ja ihmisiin, muu on vain politiikkaa.