Espoon kaupunginhallituksen pj: Länsimetrosta on tulossa vielä miljoonien lisälasku

Espoo vaatii HSL:ltä nyt "reagointiherkkyyttä". Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja vahvistaa, että kaupunkilaisille on tulossa miljoonien lisälasku.

Espoon kaupunginhallituksen maanantai-illan viimeinen asia oli länsimetron ja liityntäliikenteen tilanne. Poliitikot keskustelivat Helsingin seudun liikenteen HSL:n joukkoliikenneosaston johtajan Tero Anttilan kanssa peräti kaksi tuntia.

Aika oli poikkeuksellisen pitkä, vahvistaa Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok.).

– Olemme HSL:n kanssa eri mieltä reagointiherkkyydestä. Metron ja liityntäliikenteen ongelmiin olisi pitänyt jo tarttua, mutta ongelma on se, että Espoo ei voi itse tehdä mitään, HSL on tässä lakisääteinen toimija, Markkula sanoo.

Kaupunginhallitus päätti pitää viikon päästä ylimääräisen kokouksen, johon teknisen toimen johtajan Olli Isotalon pitää valmistella päätösehdotus yhdessä HSL:n kanssa.

– Vaadimme, että ruuhka-aikaan kaikki metrovuorot ajavat Matinkylään saakka. Lisäksi liityntäliikenteeseen pitää tehdä nopeasti parannuksia, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markkula listaa.

"Kokenut arvaus: Tämän vuoden budjetti ylittyy"

Markkula manaa hankintalakia, joka sitoo HSL:n käsiä.

– Meillä on myös hankintalain tulkinnasta erilainen näkemys HSL:n kanssa. Jos uusi linja pitää kilpailuttaa, siihen menee herkästi puoli vuotta, ja se on liian pitkä aika, kun ongelma on nyt akuutti.

– Sopimusten mukaan HSL saa hankkia nykyisiltä liikennöitsijöiltä 10 prosenttia enemmän vuoroja, joten pientä joustoa on olemassa.

HSL:n budjettiin on jo varattu tälle vuodelle 1,5 miljoonaa euroa muun muassa liityntäliikenteen parantamiseen, mutta tuo summa ei riitä.

– Kokenut arvaukseni on, että tämän vuoden budjettiin tarvitaan lisää rahaa tämän takia. Pyysimme myös 3-4 vuoden ajalle, eli sille ajalle ennen kuin länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuu, mahdollisimman hyvät laskelmat siitä, mitä tämä maksaa.

Useista miljoonista joka tapauksessa puhutaan?

– Kyllä.

