Kuntatyönantajat: JHL pysäyttämässä Helsingissä raitiovaunu- ja metroliikenteen perjantaina

Kuntatyönantajien tietojen mukaan Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon kuuluva raitiovaunu- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL 019 olisi pysäyttämässä raitiovaunu- ja metroliikenteen perjantaina. Tämä olisi on osa SAK:n järjestämää mielenilmausta työttömyysturvan aktiivimallia vastaan.

– Helsinkiin on tulossa liikennekaaos perjantaina. Eli nyt bussiliikenteen lisäksi raide- ja metroliikenne aiotaan sulkea. Pidämme tätä täysin kohtuuttomana ja mittakaavaltaan aivan liian suurena, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine totesi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että tieto liikenteen pysäyttämisestä on tullut hänellekin vasta eilen illalla.

– Meillä on liitossa tehty päätös, että perjantain mielenilmauksessa ollaan mukana. Se on poliittinen mielenilmaisu ja ihmiset ovat mukana vapaaehtoisesti. Tämä liikenteen pysäyttäminen ei minun käsityksenä mukaan liity millään tavalla (kunta-alan) sopimusneuvottelupöytään vaan kyse on aktiivimallista ja siitä, että tässä nyt on yhdistys ajatellut lähteä poliittiseen työtaisteluun, Niemi-Laine sanoo.

Hän kertoo, että yksityiskohdat liikenteen pysäyttämisestä selviävät tämän päivän aikana.

KT: Kohtuutonta tavallisia kansalaisia kohtaan

Kuntatyönantajien mukaan julkisen liikenteen pysäyttäminen perjantaina on kohtuutonta nimenomaan tavallisia kansalaisia kohtaan.

– Nythän on kyseessä todellakin poliittinen lakko, joka kohdistuu eduskunnan päätökseen, että siinä mielessä on vaikea ymmärtää tätä, että nyt mielenilmaisu kohdistuu tavallisiin työssäkäyviin kansalaisiin. Tämä estää monien työhön pääsyn, Jalonen toteaa.

KT:n työmarkkinajohtajan mukaan poliittinen lakko vaikeuttaa jo ennestään kireää kunta-alan neuvotteluilmapiiriä. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa tammikuun loppuun asti.

– Meillä on edelleen monia, vaikeita kysymyksiä ratkaisematta, jotka liittyvät toki tähän varsinaiseen palkkaratkaisuun. Mutta järjestöpuolet toivat pöytään myös muita merkittäviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi sopimusjärjestelmän uudistamisen ja lomarahojen leikkauksen kompensaation, että nämä vaikeuttavat merkittävästi kunta-alan neuvotteluita, Jalonen summaa.

30.1.2018 klo 08:35 Lisätty JHL:n puheenjohtajan kommentit.