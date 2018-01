Republikaanienemmistöinen tiedustelukomitea haluaa julkaista salaisen muistion FBI:n toiminnasta

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen tiedustelukomitea on päättänyt julkaista salaisen muistion, joka republikaanien mukaan osoittaa liittovaltion poliisin FBI:n toimineen puolueellisesti presidentti Donald Trumpia vastaan.

Käytännössä julkaisua puolsivat republikaanit, jotka ovat komiteassa enemmistössä.

Julkaisu vaatii vielä presidentti Trumpin hyväksynnän. Hänellä on viisi päivää aikaa tutustua muistioon ennen päätöstään.

Aiemmin Trump on vaatinut muistion julkistamista.

Uutistoimisto Reutersin kahden lähteen mukaan kiistelty muistio syyttää liittovaltion poliisia FBI:ta ja oikeusministeriötä väärinkäytöksistä, kun ne hakivat oikeutta salakuunnella Carter Pagea. Page toimi Trumpin neuvonantajana hänen presidenttikampanjansa aikana.

Myös The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on kertonut muistion sisällöstä omien lähteidensä perusteella.

Toisen Reutersin lähteen mukaan muistiossa lisäksi syytetään, että erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama Venäjä-yhteyksien tutkinta olisi poliittisesti värittynyt.

Demokraatit ovat kritisoineet aikeita julkaista muistio ja kutsuneet sitä valikoivasti editoiduksi.

– Tänään tämä komitea äänesti sen puolesta, että presidentin henkilökohtainen etu ja kenties heidän oma poliittinen etunsa ohittaa kansallisen edun, tiedustelukomitean korkein demokraattijäsen Adam Schiff sanoi Reutersin mukaan.

Aiheesta muualla:

Carter Page: "Still awaiting the facts" on FBI surveillance of him (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AP