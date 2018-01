Lukiolaisten vuosikymmenten perinne muutoksen kourissa – Penkkareita ja vanhojen tansseja ei enää ensi vuonna vietetä heti yo-kuunteluiden jälkeen

Penkkarit on abiturienttien suuri juhlapäivä lukuloman alkaessa.

Ylioppilaskirjoitukset alkavat ensi vuonna vasta maaliskuussa. Lukiot pohtivat, mikä on penkkareiden ja vanhojen tanssien aika jatkossa.

Mistä on kyse? Perinteiset erilliset yo-kuuntelut loppuvat tähän kevääseen

Lukioiden penkkareita ja vanhojen tansseja ei enää ensi vuonna voi järjestää heti yo-kuunteluiden jälkeen.

Penkkareiden ja vanhojen tanssien ajankohta säilynee suurin piirtein nykyisillä paikallaan.

Vuosikymmenien ajan lukiolaisten penkinpainajaisia eli penkkareita sekä vanhojen tansseja on vietetty helmikuun puolessa välissä yo-kuunteluiden päättymisen jälkeen. Se on ollut mielekäs aika, koska kuunteluihin on päättynyt abiturienttien opiskelu ennen lukulomaa.

Lukion kakkosluokkalaiset ovat puolestaan päässeet juhlimaan koulun vanhimmiksi jäämistään vanhojen tanssien merkeissä penkkareita seuraavana päivänä.

Keväällä 2019 ylioppilaskirjoitusten aikataulu on aivan erilainen kuin nykyään. Silloin kirjoitukset alkavat vasta maaliskuussa, eikä yo-kuunteluita enää helmikuussa ole. Lukioissa onkin jouduttu pohtimaan, mikä olisi oikea aika lukion perinnejuhlille.

Abiturienttien lukuloma on alkanut penkkareiden jälkeen. Petri Kivimäki / Yle

Opetushallitus ei määrää

Lukioiden opetussuunitelmista vastaava Opetushallitus ei lähde suosittamaan ensi vuoden penkinpainajaisille ja vanhojen tansseille tiettyä päivämäärää, koska se ei kuulu Opetushallituksen toimivaltaan.

– Penkinpainajaiset ja vanhojen tanssit eivät ole varsinaista opetustoimintaa, vaan vakiintuneita, perinteisiä tapahtumia. Niiden ajankohdista ei siis säädellä laissa tai asetuksessa, vaan ajankohdasta ja muustakin tapahtumien järjestämiseen liittyvistä asioista päättävät lukiot itse, kertoo opetusneuvos Kimmo Koskinen Opetushallituksesta.

Kimmo Koskisen mielestä nykyinen ajankohta helmikuun puolessa välissä voisi kuitenkin olla hyvä aika penkkareille ja vanhojen tansseille, koska se on vuosikymmenten aikana vakiintunut yleiseksi koko maassa.

– Ajankohta on kohtuullisen sopiva edelleenkin, kun varsinainen opetuskin päättyy abiturienteilla helmikuun alkupäivinä kolmannen tai neljännen jakson päättyessä, pohtii Koskinen.

Abiturienttien opiskelu lukioissa voi helmikuussa loppua eri oppilaitoksissa hieman eri aikaan. Siihen vaikuttaa se, onko lukiossa käytössä 5- vai 6-jaksojärjestelmä.

Penkkariajelut Lappeenrannassa helmikuussa 2016 Petri Kivimäki / Yle

Seurataan Helsinkiä

Lappeenrannan Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen kertoo jo pohtineensa vuoden 2019 penkinpainajaisten ja vanhojen tanssien ajankohtaa. Hänen mielestään olisi hyvä, jos se olisi sama aika koko Suomessa.

Nykyinen ajankohta helmikuun puolessa välissä sopii Luukkosen mielestä oikein hyvin. Hän kuitenkin odottaa, että Helsinki suurimpana kaupunkina tekee päätöksen ja muut voisivat seurata sitä.

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willmanin mielestä hyvä aika penkkareille ja vanhojen tansseille on nykyinen ajankohta eli viikko numero seitsemän. Näin ollen vuoden 2019 penkinpainajaiset ovat torstaina 14.2.2019 ja vanhojen tanssit perjantainan 15.2.2019.

Kevään 2020 penkkareiden ja vanhojen tanssien ajankohtaa Mervi Willman ei vielä osaa sanoa, koska päivämäärät päätetään aina vuosi kerrallaan.

Vanhojen tanssien askeleita on lukioissa harjoiteltu monien viikkojen ajan. Tommi Parkkinen / Yle

Lukiolaisten liitolle ihan sama

Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euron mukaan lukiolaisten liitto ei aio esittää toiveita penkkareiden ja vanhojen tanssien ajankohdalle.

– Se on pääasiallisesti paikallisten koulutuksen järjestäjien vastuulla, miten ne järjestetään.

Euron mukaan ei ole merkitystä, ovatko penkkarit koko Suomessa samaan aikaan.

– Se riippuu täysin siitä, onko silloin koeviikkoja tai muita ajankohtaan vaikuttavia tekijöitä. Ei ole pakko järjestää samaan aikaan, kunhan se sopii opiskelijoille mahdollisimman hyvin, kertoo Euro.

Ylioppilaskokeet alkavat vuonna 2019 vasta maaliskuussa. Silloin ei enää kuukautta aiemmin ole erillistä kuuntelukoetta Tommi Parkkinen / Yle

Koepäivät muuttuvat

Ylioppilaskirjoitusten koepäivät muuttuvat perinteisistä jo ensi syksynä. Vuosien ajan ylioppilaskokeet ovat olleet maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Jatkossa koepäiviä on jopa peräkkäisinä päivinä. Esimerkiksi syksyllä 2018 lyhyen vieraan kielen ylioppilaskirjoitukset ovat maanantaina 24.9.2018 ja äidinkielen kirjoitustaidon koe sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe heti seuraavana päivänä tiistaina 25.9.2018.

Toisen kotimaisen kielen pitkän ja keskipitkän oppimäärän ylioppilaskoe on torstaina 27.9.2018 ja psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian ylioppilaskokeet seuraavana päivänä perjantaina 28.9.2018.

Uusissa sähköisessä kielikokeissa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen, joten yo-kuunteluita ei enää ole erillisenä päivänä. Viimeisen kerran lukiossa on vanhanmallinen erillinen yo-kuuntelu keskiviikkona 14.2.2018, jolloin on vuorossa venäjän kielen yo-kuuntelu.

Kevään 2019 ylioppilaskokeiden päivämäärät ovat jo nähtävillä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Tuolloin kirjoitukset alkavat tiistaina 12.3.2019.