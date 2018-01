Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys vahvistaa: liikenne pysähtyy lähes vuorokaudeksi – "Valvomme, ettei lakonalaista työtä tehdä"

Helsingin julkinen liikenne pysähtyy perjantaina lähes vuorokaudeksi.

JHL:n raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys kertoo, että poliittinen lakko alkaa perjantaina aamuliikenteestä ja jatkuu yöliikenteen loppuun saakka. Tämä on osa SAK:n järjestämää mielenilmausta työttömyysturvan aktiivimallia vastaan.

Lauantaina 3.2. metro- ja raitiovaunuliikenne kulkevat taas normaalisti aamusta alkaen.

– Tämä koskee meidän yhdistyksemme jäseniä. He ovat poliittisessa lakossa, kun yhdistyksen hallitus on näin päättänyt. Käytännössä, kun on tehty päätös siitä, että työ on lakossa, niin tulemme tietenkin valvomaan, ettei lakonalaista työtä tehdä, raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistyksen pääluottamusmies Tuula Metsäketo-Korkalainen kertoo.

Pääosa metrojen ja raitiovaunujen kuljettajista on JHL:n jäseniä. Muutamat työntekijät kuuluvat yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyyn, mutta tällä ei käytännössä ole vaikutusta lakkoon.

– Kun työ on lakossa, niin töitä ei silloin tehdä, Metsäketo-Korkalainen toteaa.

On ihan päivänselvää, että se hankaloittaa ihmisten kulkemista töihin ja olemme siitä pahoillamme. Tuula Metsäketo-Korkalainen, JHL:n pääluottamusmies

Lisäksi pääosa bussiliikenteestä jää perjantaina ajamatta HSL-alueella aamukolmen ja iltakuuden välillä, kerrotaan HSL:n tänään julkaistussa tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun) HSL:n mukaan joitakin bussivuoroja ajetaan, mutta niistä tiedotetaan myöhemmin tapauskohtaisesti.

Lähijunat ja kaukojunat kulkevat perjantaina kuitenkin normaalisti. Veturimiesten liitosta kerrotaan, ettei liitto pysäytä junaliikennettä. HSL:n mukaan myös Suomenlinnan lautta kulkee normaalisti koko perjantain.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen totesi aiemmin, että julkisen liikenteen pysäyttäminen on kohtuutonta (siirryt toiseen palveluun) tavallisia kansalaisia kohtaan. Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistyksen pääluottamusmies Tuula Metsäketo-Korkalainen pahoittelee jo nyt liikenteen pysäyttämisen aiheuttamaa haittaa.

– On ihan päivänselvää, että se hankaloittaa ihmisten kulkemista töihin ja olemme siitä totta kai pahoillamme. Näitä toimia ei tehdä tavallisia, työssäkäyviä henkilöitä vastaan, vaan tällä halutaan nimenomaan ottaa kantaa hallituksen aktiivimalliin. Tämä on meidän yhdistykseltä solidaarisuuden osoitus työttömiä kohtaan.

Lentoliikenteeseen ei vaikutusta

Lentoliikenteessä ei ole tiedossa poliittisia lakkoja. Ilmailualan Unioni IAU:n liittosihteerin Juha-Matti Koskisen mukaan on epätodennäköistä, että SAK:n järjestämällä poliittisella mielenilmauksella olisi vaikutuksia lentoliikenteeseen.

– Huomenna selviää, kuinka moni aikoo osallistua mielenilmaukseen, mutta luultavasti sillä ei ole vaikutuksia perjantain lentoliikenteeseen, IAU:n liittosihteeri Juha-Matti Koskinen sanoo.

Ilmailualan Unioniin kuuluvat muun muassa maapalveluista ja turvatarkastuksesta vastaavat henkilöt.

Finnairilla ja Suomen Liikennelentäjien liitto SLL:llä ei ole tietoa, että lentäjät olisivat menossa lakkoon.

AKT:n nettisivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), etteivät esimerkiksi Airpron kuljettajat ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen alainen matkustamahenkilökunta osallistu poliittiseen lakkoon, elleivät ammattiosastot paikallisesti päätä toisin.

