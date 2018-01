Kahden rekka-auton nokkakolari Kouvolassa, kolmas ajoi ojaan – useita loukkaantuneita

Kolarissa oli osallisena myös henkilöauto. Loukkaantuneita on tämänhetkisten tietojen mukaan neljä. Toisen rekan kuljettaja loukkaantui vakavasti.

KOUVOLA Kuutostiellä Korian ja Elimäen välillä sattui tiistaina aamupäivällä kahden rekka-auton nokkakolari. Raivaustyöt ovat edelleen käynnissä onnettomuuspaikalla.

Toisen rekan kuljettaja oli puristuksissa ohjaamossa, mutta hänet on saatu irrotettua ja toimitettua sairaalahoitoon Helsinkiin. Hänen vammansa ovat vakavia.

Kolme muuta lievemmin loukkaantunutta potilasta on kuljetettu ambulanssilla saamaan hoitoa. Lievemmin loukkaantuneita ovat toisen rekan kuljettaja sekä kaksi henkilöä, jotka olivat toisen rekan perään törmänneessä henkilöautossa.

Onnettomuudessa on osallisena myös kolmas rekka-auto, joka ei kuitenkaan ole törmännyt nokkakolarissa olleisiin ajoneuvoihin. Poliisin tilannekeskuksen mukaan kolmannen rekan kuljettaja on menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja auto on ajautunut ojaan vähän kauempana törmäyspaikasta.

Yle Uutisgrafiikka

Kuutostie Metsoilan ja Hevossuon välimaastossa oli iltapäivään asti suljettu liikenteeltä. Henkilöautoliikenne pääsi kiertämään Teuroisten kautta. Raskaalle liikenteelle ei ollut kiertotietä, joten sille suositeltiin muita reittejä.

Kuutostien toinen kaista saatiin auki liikenteelle kolmen aikaan iltapäivällä.

Onnettomuus sattui noin kello 10.35.

Liikennetiedotteen mukaan tie on poikki useita tunteja.