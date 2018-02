Vaasalaisia vanhuksia on jouduttu siirtämään hoitoon sadan kilometrin päähän Kristiinankaupunkiin – "Vuodepaikkojen määrä alkaa olla kohtuuttoman pieni"

Ongelma on väliaikainen, vakuuttaa laitoshoidon johtajan sijainen. Vuodepaikat vähenevät maaliskuussa kuitenkin vielä lisää. Kehityksen taustalla on kaupungin strategia vähentää laitoshoitoa.

Talven aikana kymmeniä vaasalaisia vanhuksia on jouduttu siirtää hoidettavaksi Kristiinankaupunkiin ja Maalahteen, koska Vaasan kaupunginsairaalan vuodeosastot ovat olleet täynnä.

Esimerkiksi viikolla 4 Kristiinankaupungissa oli hoidettavana viisi vaasalaista potilasta ja Maalahdessa yksi. Vanhuksia joudutaan tilanpuutteen vuoksi hoitamaan myös Vaasan keskussairaalassa, mikä tulee kaupungille kalliiksi.

Tilanpuutteen taustalla on vuodepaikkojen raju vähentäminen kaupungista. Vielä vuonna 2012 Vaasassa oli 285 vuodepaikkaa, kun niitä on tällä hetkellä 94. Maaliskuussa kaupunginsairaalasta suljetaan yksi osasto lisää, jolloin paikkamäärä putoaa 74:ään.

Laitoshoidon johtajaa sijaistava Leif Holmlund kuitenkin vakuuttaa, että ruuhka jää väliaikaiseksi.

– Ruuhka on eskaloitunut nyt tähän tammi- ja helmikuun vaihteeseen, koska tammikuun alussa [22-paikkainen] osasto 8 suljettiin. Samalle tiedämme, että perinteisesti tammi- ja helmikuu ovat aika hankalia kuukausia, koska erilaiset infektiot jylläävät, sanoo laitoshoidon johtajaa sijaistava Leif Holmlund.

Laitospaikkoja on vähennetty, koska Vaasan vanhustenhoidossa on pyritty eroon laitospainotteisuudesta. Taustalla vaikuttaa esimerkiksi vanhuspalvelulaki (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan vanhuksia on hoidettava ensisijaisesti kotonaan.

Holmlund uskoo, että kun Vaasassa saadaan vanhustenhoidon ketjut uudistusten jäljiltä sujuvaksi, ruuhkilta vältytään jatkossa.

Ylilääkäri: "74 vuodepaikkaa on huono tavoite"

Laitoshoidon ylilääkärin sijainen Markus Råback ei pidä ruuhkaa väliaikaisena. Hänen mukaansa vuodepaikkoja on vähennetty liian nopeasti.

– En pidä tätä ihan kausiongelmana. Henkilökohtainen näkemykseni on, että kyllä tässä taustalla on organisaatiossa tehtyjä muutoksia. Vuodepaikkojen määrä alkaa olla kaupungin kokoon nähden kohtuuttoman pieni, Råback sanoo.

Råback toteaa, että sata vuodepaikkaa olisi lukumäärä, jonka kanssa "voisi vielä elää".

– 74 vuodepaikkaa on huono tavoite. Tavoite pitäisi olla se, että potilaat pääsisivät hoitoon omalla paikkakunnallaan.

Råback suhtautuu mietteliäästi myös siihen, mitä tapahtuu maaliskuussa, kun seuraava osasto suljetaan. Hänen mukaansa muualla maakunnassa ei ole tilaa juurikaan suuremmalle joukolle vaasalaisia.

Seuraavaa osastoa ei pidä sulkea, sanoo valtuutettu

Kaupunginsairaalan ruuhkista ovat huolestuneet nyt myös vaasalaiset poliitikot. SDP:n valtuustoryhmä on ilmoittanut tenttaavansa kaupungin toimialajohtajaa aiheesta seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Mäkysen (sd.) mukaan nyt on käynyt juuri niin kuin potilaat, omaiset ja hoitajat ovat varoitelleet.

– Viime syksynä hyväksytyn budjetin säästöt on toteutettu liian nopeasti, Mäkynen sanoo.

Mäkynen esittää, että päätös seuraavasta 20-paikkaisen osaston lakkauttamisesta peruttaisiin. Tähän vaadittaisiin hänen mukaansa kaupunginvaltuuston määrärahapäätös.

– Se näyttää tällä hetkellä kaikista parhaalta ja välttämättömältä ratkaisulta.

Myös muista kaupungin suurista valtuustoryhmistä todetaan, että kaupunginsairaalan tilanne ei voi jatkua nykyisen kaltaisena.

– Odotamme selvitystä siitä, mistä tämä johtuu. Tähän pitää saada korjaus, se on ihan selvää, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Pastuhov.

– Käymme asiaa varmasti läpi ryhmässämme ennen seuraavaa kaupunginvaltuuston kokousta, sanoo puolestaan RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martin Norrgård.

Kaupunginsairaalan vuodeosastojen ruuhkautumisesta on kertonut aiemmin muun muassa sanomalehti Pohjalainen (siirryt toiseen palveluun).