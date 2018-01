Opiskelijan suunnittelemasta uudesta Emma-patsaasta tuli monitulkintainen puusarvi: "Ajattelin, että all in"

– Mietin, mitä palkinnon saaja on kokenut matkallaan ennen kuin hän nousee lavalle. Sitä tunnetilaa ja työmäärää, jonka hän on joutunut käymään läpi. Siitä lähti inspiraatio tämän palkinnon suunnitteluun, kertoo muotoilijaopiskelija Raili Auraskari Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Xamkista.

Nyt palkinto on valmis, ja se ojennetaan Vuoden tulokkaalle lauantaina järjestettävässä Emma-gaalassa. Se on kaksiosainen: puisen kaiuttimen päällä seisoo suuri, puinen sarvi. Auraskari halusi, että palkinnossa yhdistyvät musiikki, hauskuus ja suomalaisuus.

– Musiikki tulee kaiuttimen kautta. Perinteisellä Emmalla on pienet viikinkisarvet, joten halusin tähänkin rock-henkisyyttä ja hauskuutta mukaan. Ajattelin, että laitetaan sille päättäväisyyden sarvi. Tämä rokkaa eteenpäin samaan tapaan kuin hyväntuulisesti viheltelevä alkuperäinen Emma-patsas.

Auraskari myöntää, että hänen suunnittelemansa patsas on puhutteleva ja sitä voi tulkita monin tavoin. Se on tarkoituskin.

– Se on taidetta, joten jokainen voi tulkita sitä miten haluaa. Yksi tulkinta voi olla, että Vuoden tulokas on joutunut nousemaan ruohonjuuritasolta pinnalle sarvi otsassa.

Lähes kokonaan puuta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk on tänä vuonna yksi Emma-gaalan kolmesta pääyhteistyökumppanista. Auraskari voitti syksyllä Suomen Musiikkituottajien IFPI Finland Oy:n ja Xamkin järjestämän suunnittelukilpailun, jossa haettiin suunnittelijaa uudelle Emma-patsaalle.

– Vaatimuksena oli, että työssä on käytettävä materiaalina puuta ainakin jossakin määrin. Ajattelin, että all in. Tämä on tehty melkein kokonaan koivusta, ja työn etuosa on käsitelty polttamalla, Auraskari sanoo.

Raili Auraskari toivoo Emma-gaalassa palautetta työstään. Aleksi Taponen / Yle

Palkinnon syntyprosessi kuvastaa omalla tavallaan myös palkittavan artistin matkaa.

– Puu kestää polton jälkeen äärimmäisiä olosuhteita, ja siitä tulee entistä kestävämpi ja vahvempi. Palkinnossa on kestävän pinnan lisäksi puun puhdas ja paljas sydän. Todellista vahvuutta on se, että voit olla oma aito itsesi.

"Kuumottava tilanne"

Nuori suunnittelija pääsee myös jakamaan palkinnon Vuoden tulokkaalle Emma-gaalassa. Ehdolla ovat Aleksanteri Hakaniemi, Cledos, Ida Paul & Kalle Lindroth, Leo ja Nelli Matula.

– En voi valehdella, etteikö se olisi tosi kuumottava tilanne. Kun olet tehnyt palkinnon ja menet itse antamaan sen sinne, niin kyllähän siinä aika paljaana on. En ole ehkä ehtinyt edes vielä kunnolla ajatella asiaa ihan loppuun asti.

Auraskarin ei onneksi tarvitse nousta lavalle yksin, sillä palkintoa jakamassa on myös Xamkin edustaja. Tämä puolestaan pukeutuu asuun ja koruihin, jotka on suunnitellut kaksi muuta Xamkin opiskelijaa.

Palkinnon suunnittelija toivoo saavansa gaalassa työstään myös palautetta.

– Toivon positiivista vastaanottoa ja tietenkin sitä, että kaikki ihailevat palkintoa. Olen laittanut työhön aikaa neljä kuukautta ja tietysti toivon, että se näkyy myös lopputuloksessa.

Vuoden tulokas -palkinnon ovat saaneet Emma-gaalassa viime vuosina muun muassa Anna Puu, JVG, Robin, Isaac Elliot ja Kasmir. Viime vuonna palkinnon sai Alma.