Yhden miehen sikailun paljastamisesta se alkoi: Näin #metoo-tviitti on ravistellut maailmaa

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein muistaa todennäköisesti koko ikänsä päivämäärän 5.10.2017. Tuosta päivästä alkoi kiitetyn ja palkitun tuottajan matka seksuaalisen hyväksikäyttäjän perikuvaksi.

The New York Times -lehti julkaisi artikkelin (siirryt toiseen palveluun), jossa näyttelijä Ashley Judd syytti Weinsteinia seksuaalisesta ahdistelusta. Lehti paljasti, että Juddin tapaus on vain jäävuoren huippu. Weinsteinin väitetään ahdistelleen lukuisia naisia vuosikymmeniä kestäneellä urallaan.

Weinstein oli Hollywoodin vaikutusvaltaisimpia nimiä ja hän käytti väärin valtaansa: Tuottaja saattoi muun muassa luvata edistää naisten uraa, jos nämä suostuvat hänen vaatimuksiinsa. Naiset pelkäsivät uransa tyssäävän, jos he paljastavat Weinsteinin ja asettuvat vastustamaan tätä. Osa naisista kertoi ahdistelusta, mutta heidän mukaansa heitä ei kuunneltu.

Lokakuussa vaikeneminen loppui. Juddin julkitulo rohkaisi myös lukuisia muita Weinsteinin uhreja kertomaan kokemastaan. Weinstein joutui eroamaan Weinstein Companynsa johdosta (siirryt toiseen palveluun).

Weinsteinia ovat syyttäneet muun muassa näyttelijät Lea Seydoux, Emma de Caunes, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Ashley Judd ja malli Cara Delevingne sekä näyttelijät Rosanna Arquette, Judith Godreche, Angelina Jolie ja Rose McGowan. N. Prommer, G. Horcajuelo, S. Nogier, A. Gombert, ja Peter Fole / EPA

Weinsteinin uhrien tulo julkisuuteen innosti myös muita naisia kertomaan kipeistä ahdistelukokemuksistaan. 12.10. Amazon-studioiden johtaja Roy Price erosi, kun tuottaja Isa Hackett syytti lehtihaastattelussa (siirryt toiseen palveluun) häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

Mutta vasta kolme päivää myöhemmin – 15.10. – padot räjäytti näyttelijä Alyssa Milano tviitillään, jossa hän kehotti seksuaalista ahdistelua kokeneita naisia ja miehiä vastaamaan hänen tviittiinsä "me too", minä myös.

Seuraavaan aamuun mennessä hän oli saanut 40 000 vastausta. Kahden vuorokauden kuluessa hashtagia oli käytetty Twitterin mukaan lähes miljoona kertaa. Facebookissa päivityksiä, kommentteja ja reaktioita oli samassa ajassa 12 miljoonaa 4,7 miljoonalta eri käyttäjältä, yhtiö kertoo uutistoimisto AP:n mukaan.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. lokakuuta 2017

Tästä alkoi #metoo-kampanja sellaisena, kun tulimme sen syksyllä tuntemaan. Alun perin kampanjan oli kuitenkin käynnistänyt (siirryt toiseen palveluun) jo vuonna 2006 Tarana Burke avuksi seksuaalista väkivaltaa kokeneille.

#metoo-kampanjan vuonna 2006 käynnistänyt Tarana Burke (vas.) oli kutsuttu tammikuiseen Golden Globe -palkintogaalaan Beverly Hillsissä Kaliforniassa. Vierellä näyttelijä Michelle Williams. Naiset pukeutuivat gaalassa mustaan osoittaakseen solidaarisuutta seksuaalisen häirinnän uhreille. Mike Nelson / EPA-EFE

#metoo ravisutti Yhdysvaltain koko elokuva-alaa. Syytöksiä sopimattomasta seksuaalisesta käytöksestä alkoi sadella ja syytettyjen listalla on lukuisia Hollywoodin kärkinimiä.

Siinä määrin, että Los Angelesin syyttäjäviranomaiset päättivät marraskuussa perustaa erillisen yksikön tutkimaan Hollywoodin viihdeteollisuutta koskevia syytöksiä.

Vanhojen ja uudempien vääryyksien julkitulo on merkinnyt osalle syytetyistä putoamista huipulta. Esimerkiksi Netflix-sarja House of Cardsin näyttelijätähti Kevin Spacey ja televisiokanava NBC:n suosikkijuontaja Matt Lauer (siirryt toiseen palveluun)saivat potkut.

#MoiAussi, #memyös, #YoTambién

Hollywoodista #metoo-henki levisi muualle maailmaan. Ahdistelukokemuksiaan kertoivat julkkisten lisäksi tavalliset ihmiset. Marraskuun alkuun mennessä #metoo oli tviitattu jo 2,3 miljoona kertaa ja tviittaajia oli 85 eri maasta.

Monet ahdistelun uhrit ovat kertoneet traumaattisista kokemuksistaan usein ahdistelijan nimeä paljastamatta. Kuitenkin myös paljastukset julkisuuden henkilöitä vastaan ovat jatkuneet ja levinneet elokuva-alan ulkopuolllelle, muun muassa politiikkaan.

Yhdysvaltain kongressissa (siirryt toiseen palveluun) tulilinjalle joutuivat niin demokraatit kuin republikaanitkin, kun heidän puoluetovereitaan Roy Moorea, Al Frankenia ja John Conyersia syytettiin hyväksikäytöstä tai ahdistelusta. Roy Moore hävisi Alabaman senaattorinvaalit presidentti Donald Trumpin tuesta huolimatta. Demokraatit Al Franken (siirryt toiseen palveluun) ja John Conyers (siirryt toiseen palveluun)erosivat.

Syytettyjen penkille joutui myös naispoliitikko, kansasilainsn demokrkraatti Andrea Ramsay, joka joutui luopumaan kongressiehdokkuudesta (siirryt toiseen palveluun) miesalaisen syytettyä häntä ahdistelusta,

#metoo heilutti ja kaatoi tuoleja myös muualla maailmassa, kun ihmiset eri puolilla yhtyivät kampanjaan, joko tviittaamalla #metoo tai omalla kielellään, #MoiAussi, #memyös, #balanceTonPorc, #YoTambién, #ichauch ja niin edelleen.

Tässä esimerkkejä vaikutuksista muualla:

Britanniassa #metoo on ravistellut valtapiirejä hallitusta ja parlamenttiä myöten. Puolustusministeri Michael Fallon joutui eroamaan 14 vuoden takaisen seksuaalisen häirintätapauksen paljastuttua. Varapääministeri Damian Green sai lähteä (siirryt toiseen palveluun) pornoskandaalin vuoksi. Syytöksiä on esitetty myös lukuisia muita nykyisiä ja entisiä ministereitä sekä kansanedustajia vastaan.

Norjassa sai lähtöpassit työväenpuolueen 51-vuotias varapuheenjohtaja (siirryt toiseen palveluun) Trond Giske, jota on syytetty nuorten naisten seksuaalisesta ahdistelusta. Lähes 500 norjalaisnäyttelijää on puolestaan allekirjoittanut vetoomuksen, (siirryt toiseen palveluun) jossa valitetaan seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla. Myös norjalaismediassa on puitu häirintäsyytöksiä ja useat ihmiset ovat saaneet potkut, kertoo englanninkielinen norjalainen uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Catherine Deneuve. Caroline Blumberg / EPA

Ranskassa #metoo-kampanjan vastine #balanceTonPorc on saanut tuhannet naiset kertomaan (siirryt toiseen palveluun) ikävistä kokemuksistaan. Häirintäkeskustelu on Ranskassa johtamassa muun muassa raiskausrangaistusten koventamiseen.

Ranskan keskustelu sai kuitenkin myös poikkeuksellisen piirteen, kun sata julkkisnaista, keulakuvana ikoninen näyttelijä Catherine Deneuve julkaisivat avoimen kirjeen, jossa he varoittivat someilmiön rajoittavan seksuaalista vapautta ja leimaavan ihmisiä syyllisiksi pelkän häirintäepäilyn perusteella. #metoolle käynnistettiin myös vastakampanjoita, muun muassa #PasMoi, en minä.

Krittiikki puolestaan kirvoitti vastakritiikkiä, ja Deneuve pyysi lopulta anteeksi seksuaalisen väkivallan uhreilta, jotka pitivät kirjettä loukkaavana.

Saksan julkinen elämä sai ensimmäisen #metoo-syytettynsä tammikuussa, kun kolme entistä näyttelijää syytti Die Weltin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun)vaikutusvaltaista ohjaajaa Dieter Wedeliä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kanadassa kaksi konservatiivipoliitikkoa erosi (siirryt toiseen palveluun) tammikuun lopulla häirintäsyytösten vuoksi.

Ruotsissa#metoo on ravistellut voimakkaasti muun muassa media-alaa, jossa epäiltyjä on erotettu tai siirretty toisiin tehtäviin. Syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä on esitetty myös teatterialalla, bisnes- ja ureilumaailmassa sekä politiikassa. Osa epäilyistä on johtanut potkuihin.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström kertoi syksyllä, (siirryt toiseen palveluun) että hänkin on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi EU-päivällisillä.

Suomessa ei ole käyty yhtä rajua häirintäkeskustelua kuin Ruotsissa eikä epäiltyjen nimiä ole hevin julkaistu. Laulaja Tomi Metsäketo hyllytettiin sopimattoman käytöksen vuoksi kahdesta tuotannosta, ja Kallion lukion teatterin lehtori on irtisanottu (siirryt toiseen palveluun) seksuaalisen häirinnän vuoksi. Turussa on puitu (siirryt toiseen palveluun) kahdessa koulussa 1990-luvulla tapahtuneita ahdistelutapauksia.

Keskustelua häirinnästä ja sopivan käytöksen rajoista on kuitenkin käyty runsaasti myös Suomessa. Helsingin Sanomat kertoi lokakuussa, (siirryt toiseen palveluun) etttä naisiin kohdistuvaa syrjintää tutkiva ohjaaja-näyttelijä Heidi Lindén on kerännyt aineistoa, jossa lukuisat naiset kertovat kokemuksiaan ahdistelusta Suomen elokuva-alalla.

Noin tuhat esittävien taiteiden ammattilaista julkaisi joulukuussa vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun) seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi.

Kirkonkin piirissä työskentelevät ovat perustaneet oman totuusvapauttaa.fi-blogin, (siirryt toiseen palveluun) jossa voi jakaa kokemuksia ahdistelusta. Se on vastine englanninkieliselle #churchtoo-kampanjalle (siirryt toiseen palveluun).

Suomenruotsalaiset naiset ovat perustaneet oman #metoo-kampanjansa,#dammenbrister. (siirryt toiseen palveluun)

#metoo murtaa tabuja

Vaikka #metoo on ylivoimaisesti voimakkain länsimaissa, se on saanut naiset puhumaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä myös muualla, osan jopa ensimmäistä kertaa.

Pakistanissa keskustelu seksuaalisesta väkivallasta sai vauhtia, kun pikkutyttö löytyi tammikuussa raiskattuna ja murhattuna. Shahzaib Akber / EPA-EFE

Esimerkiksi Pakistanissa seksuaalisesta väkivallasta on ollut tapana vaieta, mutta kun tammikuussa paljastui jälleen yksi pikkutytön murha ja raiskaus, raivo ja ahdistus sai julkkisnaiset liittymään #metoo-kampanjaan (siirryt toiseen palveluun). He kertoivat julkisesti omista hyväksikäyttökokemuksistaan ja ilmoittivat haluavansa murtaa käsityksen, jonka mukaan hyväksikäyttö olisi häpeäksi uhrille.

Myös arabimaissa #metoo on käynnistänyt keskustelun seksuaalisesta häirinnästä esimerkiksi viihde- ja media-aloilla, kertoo Al-Araby-uutissivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Afrikassakin kampanja on alkanut joissain määrin murtaa vaikenemisen kulttuuria. Esimerkiksi Kenian pääkaupungissa Nairobissa naiset ovat alkaneet vaatia tutkimusta väitteistä, joiden mukaan sairaalan henkilökunta ahdistelee synnyttäneitä äitejä, Slate uutissivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun) Senegalissa uutistoimisto Reutersin (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat naiset sanovat keskustelleensa aiheesta nyt ensi kertaa. Toisaalta osa pelkää leimautumista, eikä halua tulla millään tavoin yhdistetyksi #metoo-kampanjaan.

Kiinassa joukko yliopisto-opettajia on jo menettänyt työnsä ahdistelusyytösten takia. Kansanliikkeeksi kasvua vaikeuttaa kuitenkin se (siirryt toiseen palveluun), että kommunistinen hallinto sensuroi kampanjaa ja vaientaa naisten ääntä levottomuuksien pelossa.

"Nyt riittää"

Vuoden vaihtuessa sadat Hollywoodin vaikuttajanaiset päättivät viedä #metoo-kampanjan askeleen eteenpäin ja perustivat Time's Up -liikkeen kamppailemaan työpaikkojen seksuaalista häirintää vastaan.

Aloitteeseen liittyy muun muassa rahasto, joka auttaa vähävaraisempia naisia puolustamaan oikeuksiaan. Liike vaatii myös lainsäädäntöä, joka rankaisisi seksuaalista häirintää sietäviä yrityksiä. Liike lupaa kuulla myös seksuaali- ja muiden vähemmistöjen edustajia, kertoi The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Vuoden vaikuttaja

Yksi tviitti näyttää käynnistäneen kokonaisen seksuaalisen vallankumouksen, jossa tuhannet ja taas tuhannet naiset vaativat uusia pelisääntöjä sukupuolten väliselle kanssakäymiselle.

Arvostettu Time-lehti valitsi #metoo-kampanjan vuoden henkilöksi (siirryt toiseen palveluun)eli henkilöksi, joka on vaikuttanut eniten maailman tapahtumiin vuoden aikana.

– Emme ole nähneet näin nopeaa sosiaalista muutosta vuosikymmeniin, Timen päätoimittaja Edward Felsenthal perusteli.

#metoo-kampanjaa on kiitetty siitä, että se on rikkonut pitkään vallinneen vaikenemisen kulttuurin. Seksuaalisen häirinnän uhrit ovat uskaltaneet alkaa puhua, ja heitä myös kuunnellaan.

Kampanjan alkuperäinen perustaja Tarana Burke toteaa uutiskanava CNN:lle, (siirryt toiseen palveluun) että #metoo on julistus siitä, ettei häirinnän uhri ole häpeissään eikä yksin. Lisäksi uhrit saavat toinen toisistaan kuuntelijan, ymmärtäjän ja tukijan.

Sarah Caden kirjoittaa Irlannin Independent-lehdessä, (siirryt toiseen palveluun) että hänelle #metoo on alleviivannut sitä, miten laajasti naiset aikaisemmin hiljaisesti hyväksyivät sopimattoman kohtelun. Monien miesten asenne oli, että he voivat käyttäytyä seksuaalisesti ahdistavasti ilman pelkoa rangaistuksesta.

Nyt naiset vaativat miehiä muuttamaan käyttäytymistapoja, joita naiset eivät ole koskaan hyväksyneet, Caden toteaa.

Vapaus on minulle sitä, ettei tarvitse pelätä, julistaa mielenosoittaja Time's Up -mielenosoituksessa Lontoossa tammikuussa. Will Oliver / EPA-EFE

Arvostelijoitakin on kuitenkin ollut. Kritiikkiä on saanut sekä epäiltyjen nimien julkaiseminen että se, että kampanja pakottaa ihmiset varomaan liikaa sanomisiaan (siirryt toiseen palveluun).

Sadan ranskalaisjulkkiksen ohella myös muun muassa näyttelijä Liam Neeson (siirryt toiseen palveluun) ja feministi-kirjailija Margaret Atwood (siirryt toiseen palveluun) ovat sanoneet kampanjan saaneen noitavainon piirteitä.

Atwood on verrannut ilmapiiriä noitavainoihin, joissa periaatteena oli "syyllinen, koska epäillään" eikä "syytön, kunnes toisin todistetaan".

Näyttelijä Matt Damon on ilmaissut huolensa siitä, että #metoo saattaa pilata miesten uria ja elämiä toisinaan ilman syytä.

Vastaansa he ovat saaneet kuitenkin arvosteluryöpyn. "Huono tuuri, nyt on teidän vuoronne", on ollut henki Damonin saamissa vastauksissa Caden toteaa.

Damon näyttää haluavan kääntää #metoo-liikkeen naisten tasa-arvoa vaativasta liikkeestä niiden miesten ylistämiseksi, jotka eivät raiskaa naisia, tyrmää The Pool -sivustolla (siirryt toiseen palveluun) kirjoittava Sali Hughes.