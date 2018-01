Kymi Ringin rahoitus varmistumassa – pystyi jättämään valtionavustushakemuksen ministeriölle

Moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskusta Iittiin rakentava Kymi Ring -yhtiö on jättänyt valtionavustushakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Asian on Ylelle vahvistanut Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon erityisavustaja Toni Ahva. Myös Kymi Ringin hankepäällikkö Timo Pohjola kertoo, että hakemus on jätetty ministeriöön viime viikolla.

Pohjola ei tarkemmin kommentoi ratahankkeen rahoitusta tai jätetyn hakemuksen sisältöä.

Kymi Ring maksaa arviolta 25 miljoonaa euroa.

Eduskunta myönsi viime kesänä Kymi Ringille 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen. Rahan maksamisen ehtona on kuitenkin ollut se, että hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu.

Yhtiö on voinut jättää hakemuksen sen jälkeen, kun sillä on ollut osoittaa riittävä määrä yksityistä rahoitusta. Hakemuksen liitteenä on esitettävä tiedot, joista ilmenee, että muut rahoittajat ovat sitoutuneet hankkeeseen juridisesti pätevällä tavalla.

Viime vuoden lisätalousarviossa hankkeelle myönnetty määräraha on kahden vuoden siirtomääräraha, joten avustuspäätös voidaan tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.

Valtion osuudeksi on nykyisillä päätöksillä tulossa yhteensä seitsemän miljoonan euron siivu.