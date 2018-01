Näin aktiivimalli-protesti vaikuttaa perjantaina: Suuri osa joukkoliikenteestä pysähtyy, jätteiden kuljetus takkuaa ja tuoretuotteet voivat loppua kaupoista

Palkansaajajärjestö SAK:n perjantaina järjestämällä mielenosoituksella työttömyysturvan aktiivimallia vastaan on hyvin laajoja vaikutuksia kansalaisten arkeen. Useat työntekijäliitot ovat ilmoittaneet poliittisista lakoista mielenosoituspäivänä.

Lakko sulkee kaikki Suomen vientisatamat perjantaiaamuna kello 6. Työt satamissa seisovat aina lauantaihin kello 6 saakka.

Rakentajat pysäyttävät työt perjantaina kello 00.00. Lakko kestää vuorokauden. Lakko koskee kaikkia liiton sopimusaloja pois lukien sellainen rakennustuoteteollisuuden prosessiteollisuus, joka edellyttäisi aikaisemmin aloitettavaa tuotannon alasajoa.

Lakko koskee myös ympäristönhuoltoa eli roskien kuljetuksia. Jäteautonkuljettajat lakkoilevat siten, että työvuoroja ei tehdä perjantaina aamuvuorosta kello 18.00 saakka.

Pääkaupunkiseudun jätehuollosta vaastaavan HSY:n mukaan osasta kiinteistöistä roskat haetaan etuajassa ja osasta myöhässä. Jäteautoja on ajossa poikkeuksellisesti tällä viikolla kello 5.30–22. Jäteautot ajavat tarvittaessa myös lauantaina. Lakolla on samanlaisia vaikutuksia jätehuoltoon myös muissa suurimmissa kaupungeissa.

Päiväkotien ja hoivakotien ruokahuoltoon ehkä häiriöitä

Kello 6–18 lakkoilevat myös kaupan ja elintarvikealan automiehet eli he, jotka kuljettavat elintarvikkeita kauppoihin.

Elintarviteollisuusliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) lakko voi näkyä monella tapaa esimerkiksi ruokakaupoissa ja laitoskeittiöissä. Liiton mukaan kaupan hyllyt voivat tyhjentyä tuoretuotteista, eikä täydennystä nopeasti saada. Samoin esimerkiksi päiväkotien ja hoivakotien ruokahuoltoon voi tulla häiriöitä. Vaikutukset voivat Elintarviketeollisuusliiton mukaan olla laajoja.

Suurimmista kaupungeista kerrotaan, että lakko ei vaikuta koulujen ja päiväkotien toimintaan muutoin kuin ruokahuollon osalta.

Lakko ei koske muun muassa maidonkuljettajia, ahtausalan toimihenkilöitä, lentokenttien Airpron kuljettajia ja matkustaja-alusten AKT:n jäseniä. Lakko ei vaikuta matkustaja-alusten liikenteeseen eikä siten matkustajiinkaan. Lakko voi kuitenkin vaikuttaa ilman kuljettajaa toimivien rahtiyksiköiden toimintaan.

Kuorma-auton kuljettajat ja säiliöautokuljettajat lakkoilevat siten, että torstain 1.2. puolella lähteneet vuorot ajetaan loppuun ja seuraavan kerran autot lähtevät liikenteeseen perjantaina kello 18 jälkeen. Huoltokorjaamoissa ja Matkahuollossa työvuoroja ei tehdä perjantaina kello 3–18. Matkahuollon mukaan työnseisaus hidastuttaa pakettien kulkua koko maassa.

Junat ja taksit kulkevat, bussit eivät

Merkittävimmät vaikutukset lakolla on joukkoliikenteeseen. Metrot, raitiovaunut ja lähes koko bussiliikenne seisahtuvat. Raitio- ja metroliikenne seisahtuu aamuliikenteestä alkaen ja jatkuu yöliikenteen loppuun saakka.

Pääkaupunkiseudun bussit eivät pääosin kulje kello 3–18. HSL:n mukaan joitakin bussivuoroja ajetaan, mutta niistä tiedotetaan (siirryt toiseen palveluun) myöhemmin tapauskohtaisesti.

Sama tilanne bussien osalta on myös muissa suurimmissa kaupungeissa. Tampereen joukkoliikenteen osalta tilanne on vielä auki, mutta varmaa on, että merkittävä osa linjoista jää liikennöimättä. Huomiseen keskiviikkoon mennessä on lupailtu tarkempia tietoja ja tilannetta päivitetään nettisivuille (siirryt toiseen palveluun) koko ajan.

Kuopiossa lakko pysäyttää seudun joukkoliikenteen lähes kokonaan. Esimerkiksi Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen linjoja 4–40 ei ajeta kello 3–18. Kuopion, Nilsiän ja Siilinjärven palveluliikenteet liikennöidään normaalisti.

Lahdessa suurin osa busseista ei liikennöi perjantaina kello 3–18.30. Muutoksista tiedotetaan täällä (siirryt toiseen palveluun).

Turun seudun joukkoliikenteen Fölin bussiliikenteestä yli 80 prosenttia seisahtuu kello 3 alkaen. Liikenteen odotetaan jatkuvan perjantaina illalla puoli seitsemän jälkeen.

Jyväskylän paikallisliikenteen Linkki-linja-autot eivät liikennöi mielenilmausten vuoksi kello 3 alkaen. Liikenteen arvioidaan palaavan normaaliksi kello 19 mennessä. Lakko ei näillä näkymin vaikuta seutuliikenteen vakiovuoroihin.

Porissa kaikki normaalit bussivuorot pysähtyvät. Ainoastaan koululaisvuorot, tilausliikenne ja Uudenkaupungin autotehtaalle menevä vuoro hoidetaan.

Lähijunat ja kaukojunat kulkevat perjantaina normaalisti. Koska muu joukkoliikenne on poikki, juniin saattaa olla tunkua. VR selvitteleekin mahdollisuutta lisätä kalustoa perjantaina.

Lentoliikenteessä ei ole tiedossa poliittisia lakkoja. Myöskään taksinkuljettajat eivät ole mukana lakossa. Taksinkuljettajia pyritään saamaan mahdollisimman monta ajoon lakkopäivänä todennäköisen asiakasryntäyksen vuoksi.

