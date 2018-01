Kuunpimennys voi näkyä monin paikoin pilvipeitteen raoista – Suurin todennäköisyys Koillismaalla ja Itä-Lapissa

Koillismaalla ja Itä-Lapissa taivas on selkein keskiviikon kuunpimennyksen seuraamiseen, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Kuunpimennyksen täydellinen vaihe nähdään alusta loppuun vain Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Se alkaa kello 14.52 ja päättyy kello 16.08.

Huutosen mukaan Lounais-Lapin suunnalla Kemi-Tornio-akselilla ja sekä Oulun ympäristössä pilvipeitteessä voi olla repeilyä, mikä helpottaa kuunpimennyksen tähystämistä.

– Kuunpimennys jää varmaankin suuressa osassa maata pilven taa ja vähäisen lumisateen alle piiloon. Esimerkiksi itäosassa maata ja paikoin etelässäkin voi olla sen verran ohuempaa pilvipeite, että sieltä voi jotakin kumottaa pilviharson takaa, Huutonen sanoo.

Huominen lämpötila Lapissa vaihtelee pilvisyydestä riippuen. Jos on selkeämpää, niin lämpötila asettunee 15–25 pakkasasteeseen. Maan keskiosassa pakkasta on 5 ja 10 asteen välillä. Etelässä pakkasta on 1–5 astetta.

Keskiviikkona voit nähdä, kuinka pimeä Kuu nousee

Pakkasviikko luvassa

Huutosen mukaan kunnon pakkassäät jatkuvat pitkälle ensi viikkoon. Torstaina matalapaine liikkuu eteläisen Suomen yli. Samalla itätuuli voimistuu ja lunta voi pyryttää sakeasti etelässä.

Loppuviikolla matalapaine väistyy maan itäpuolelle ja pohjoisesta alkaa virtaamaan kuivempaa ja kylmempää ilmaa.

– Viikonloppuna voi etelässäkin olla päivälämpötilat -10 ja -15 asteen tienoilla ja pohjoisessa voi olla 20–35 astetta pakkasta. Varsinkin torstaina on aika voimakkaita tuulia. Se saa sään tuntumaan hyvinkin kylmältä.

