Luvassa muutakin kuin itsekehua? Trump pitää ensimmäisen puheensa kansakunnan tilasta – viisi huomiota

"Meillä on parhaat yliopistot ja paras työvoima. "Ihana verouudistus". "Työttömyys ennätysalhainen".

On paljon mahdollista, että ylisanoja ja itsekehua kuullaan lisää, kun presidentti Donald Trump pitää ensimmäisen puheensa kansakunnan tilasta kongresissa, sillä entinen tosi-tv -tähti on ollut ensimmäisen virkavuotensa aikana tyylissään järkkymätön.

Viitteitä tulevasta antaa myös puheeseen tutustuneen Valkoisen talon tiedottajan arvio kansakunnan tilasta. Se kuului: Uskomaton.

Hehkutusta verouudistuksesta

Trumpin odotetaan käyttävän aikaa joulukuussa allekirjoittamansa verouudistuksen hehkuttamiseen.

Hän on kutsunut uudistusta muun muassa ihanaksi veroremontiksi. Trumpin mukaan se on tuonut keskiluokan taskuun tuhansia dollareita lisää. Trumpin mukaan se on menestys Yhdysvaltain, ja jopa koko maailman taloudelle.

"Kun Amerikka voi hyvin, voi muukin maailma hyvin", Trump totesi viime viikolla Maailman talousfoorumissa Sveitsissä.

On mahdollista, että presidentti ottaa esille myös viimeisimmän poliittisen kiistanaiheen, eli lapsena laittomasti maahantulleiden henkilöiden oikeuden jäädä Yhdysvaltoihin. Ohjelmasta käytetään lyhennettä DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

On arveltu, että Trump voisi jatkaa ohjelmaa osana kaupankäyntiä Vastineeksi hän saisi vastineeksi rahoitusta Meksikon vastaisen muurin rakentamiseen sekä rajaturvallisuuden parantamiseen.

Virtahepo olohuoneessa

Mutta uskaltaako presidentti nostaa esille myös niitä asioita, jotka eivät ole olleet hänelle eduksi? Reagoiko hän puheessaan millään tavalla esimerkiksi väitteisiin Venäjä-kytköstä selvittävän erikoissyyttäjän erottamisesta.

Entä ottaako Trump yhden lempiaiheistaan: median haukkumisen esille myös arvostetulla puhuja-areenalla kongressissa?

Keitä kutsuvieraslistalla?

Median huomio kiinnittyy myös kutsuvieraslistaan. Sen nimittäin katsotaan suoraan heijastavan sitä, mitä presidentti henkilökohtaisesti pitää tärkeänä.

Tilaisuudessa nähdään ilmeisesti ainakin pienyrittäjiä, verouudistuksesta hyötyneitä, jengiväkivallan uhreja sekä poliisi, joka adoptoi lapsen huumeriippuvaisilta vanhemmilta.

Vastaiskuna demokraattien vieraslistalla nähdään todennäköisesti muun muassa niitä siirtolaisia, joiden elämään Trumpin aikomus lakkauttaa siirtolaisohjelma vaikuttaa suoraan.

Kuka pukeutuu mustiin?

Perinteisesti puhetilaisuuden pukukoodissa on nähty vaaleita sävyjä, etenkin naisilla. Ne näet näyttävät hyvältä televisiossa.

Mutta tällä kertaa saatetaan nähdä myös kokomustia asuja, sillä osa demokraattinaisista on suunnitellut ottavansa pukeutumisellaan kantaa me too -kampanjaan.

Seksuaalisen ahdistelun syytöksiltä eivät ole välttyneet sen paremmin kongressi, kummatkaan puolueet kuin itse presidentti.

Mitä sanovat demokraatit?

Välittömästi presidentin puheen jälkeen pääsevät sanaisen arkkunsa aukaisemaan myös demokraatit. Heidän näkemyksensä puheesta ja Trumpin politiikasta kuullaan tuoreeltaan Robert F. Kennedyn pojanpojan, senaattori ja syyttäjä Joe Kennedyn suusta.

Presidentin puhe lähetetään suorana parhaaseen katseluaikaan ja sitä seurataan eri puolilla maailmaa. Presidentti Trump pitää puheensa tilanteessa, jossa hänen suosionsa on poikkeuksellisen alhainen verrattuna aiempiin presidentteihin ensimmäisen virkavuoden jälkeen.

Sitä voi seurata suorana myös Suomessa Yle Areenasta noin aamuneljältä alkaen.

Lähteet: AP