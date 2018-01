Ikkunavalmistaja Skaala raskaan vuoden jälkeen: "Olemme back on track"

Ovi- ja ikkunavalmistaja Skaala on nousemassa takaisin jaloilleen. Yrityksen saneerausohjelma jätetään käräjäoikeuteen kuluvalla viikolla.

Ylihärmässä päämajaansa pitävä ikkuna- ja ovivalmistaja Skaala on kulkenut kuoppaista tietä. Nyt tilanne näyttää maksuvaikeuksien jälkeen jo hieman valoisammalta – yritys on saanut nostettua tuotantonsa ja tilauksensa yrityssaneerauksen myötä takaisin normaalille tasolle.

Rakennuslehti kirjoitti Skaalan maksuvaikeuksista (siirryt toiseen palveluun) jo viime vuoden toukokuussa. Maksuvaikeuksien kasaantuessa Skaala hakeutui yrityssaneeraukseen, ja lokakuun lopussa kerrottiin itävaltaisen yhtiön, IFN Holdingin, ostaneen Skaalasta 80 prosenttia.

– Kolme kuukautta sitten olimme tilanteessa, jossa meillä oli haastava ja vaikea jakso takana. Tilauskantamme oli tuolloin onneksi hyvä, mutta toki se tarkoitti myös, että meillä oli viiveitä ja rästejä asiakkaisiin päin. Viime vuoden lopulla purimme tilanteen täysin, ja tällä hetkellä voi sanoa, että olemme "back on track" eli tien päällä, kuvaa Skaala Groupin operatiivinen johtaja Markku Hautanen.

Saneerausmenettely pyörii nyt taustalla, ja yrityksen saneerausohjelma jätetään käräjäoikeudelle kuluvalla viikolla.

Skaala pyrkii palauttamaan hiljalleen asiakkaiden luottamusta.

– Yksi tärkeä seikka on se, että myynti ja organisaatio pystyi pitämään merkittävän osan tilauksista meidän asiakkaiden kanssa, mikä antoi pohjan jatkolle. Nyt myynti on pystynyt palaamaan normaaliin työhönsä ja tekemään kauppaa asiakkaiden kanssa, ja sitä kautta se on päässyt palauttamaan asiakkaiden luottamusta ja uskoa taas meihin, Hautanen toteaa.

Kiitosta työntekijöille

Maksuvaikeuksiin Skaala ajautui osittain vuosien 2015 ja 2016 aikana tehtyjen suurinvestointien takia. IFN Groupin osaomistaja ja Skaala Groupin nykyinen toimitusjohtaja Christian Klinger toteaa, ettei Ylihärmän tehtaalle olla tekemässä nyt suurempia investointeja tai muutoksia.

– Yritys, joka ei muutu lainkaan, on ongelmallinen, mutta emme ole tehneet täällä paljoakaan muutoksia. Saimme toiminnan jälleen vauhtiin, ja tällä hetkellä me saamme tilauksia ja toimitamme niitä. Olemme kaikkeen tähän tyytyväisiä. Täällä on tehty jo aiemmin paljon investointeja, ehkä jopa liikaa, joten nyt olemme siinä asemassa, että pääsemme hyödyntämään niitä, Klinger kuvaa.

Skaala Groupin operatiivinen johtaja Markku Hautanen (vas.) ja toimitusjohtaja Christian Klinger ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, jotka on jatkunut nyt reilun kolmen kuukauden ajan. Pasi Takkunen/Yle

Klinger on tyytyväinen siihen, miten hyvin Härmässä puhallettiin vaikeuksissa yhteen hiileen. Väkeä jouduttiin lomauttamaan muun muassa vuoden 2017 kesällä ja syksyllä, mutta Klinger arvioi varovasti, että työntekijöitä voidaan tarvita tilausten tasapainottuessa lisää.

Työntekijöille Klingerillä on selvä viesti.

– Kiitämme heitä siitä, että he ovat jääneet Skaalalle ja säilyttäneet luottamuksensa yritykseen. Kiitämme myös luottamuksesta meihin IFN Groupilla, ja yhdessä luomme Skaalalle parempaa tulevaisuutta. Tämän saman viestin kerroin heille heti alkuun lokakuussa, Klinger painottaa.

Valoisalta tilanne näyttää myös Skaala Groupin työntekijöiden pääluottamusmiehen silmin.

– Otimme itävaltalaiset täällä positiivisin mielin vastaan. Kaikki se pelko ja muu on jäänyt pois, kun pohdimme aiemmin, mikä paikan kohtalo ylipäänsä tulee olemaan. Tekemisessä on edelleen haasteita, varsinkin nyt, kun talvi vaikuttaa markkinoihin. Myynti on kuitenkin ruvennut vetämään ja tekeminen jatkuu. Positiivisin mielin menemme kesää kohti, tekemistäkin tulee enemmän, pohtii myös työsuojeluvaltuutettuna toimiva Jari Berg.