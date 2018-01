Suomalainen mukana Grammy-palkitussa elokuvassa: ”En edes tiennyt, että elokuville jaetaan Grammyja”

Lasse Järvi, 37, on vieläkin innoissaan Allen Hughesin ohjaamasta dokumenttielokuvasta The Defiant Ones, joka voitti sunnuntaina parhaan musiikkielokuvan Grammyn.

Neliosaisen dokumenttielokuvasarjan leikkaaminen vei häneltä kolme vuotta.

– On todella hienoa, että tiimin työ on huomattu, sillä sarja ei ollut todellakaan helppo projekti, Järvi sanoo.

Elokuvaleikkaaja Lasse Järvi. Lasse Järven arkisto

Alun perin kyse piti olla yhden illan elokuvasta, mutta materiaalista syntyi lopulta lähes viiden tunnin pituinen sarja.

Amerikkalaisen HBO-kaapelitelevisioverkon sarja kertoo kahdesta hiphopin merkittävästä vaikuttajasta sekä artisteista, joiden kanssa he ovat tehneet yhteistyötä.

Dr. Dre ja Jimmy lovine käyvät siinä elämäänsä läpi 50 viime vuoden ajalta.

Puheenvuoron saa moni supertähti, kuten Bruce Springsteen ja Kendrick Lamar. Koko sarjan teemana on uhma.

– Oli tosi hienoa päästä levittämään näiden kaikkien artistien sanomaa ja nähdä, että ihmiset nauttivat siitä.

Dokumenttielokuva elää parhaillaan Yhdysvalloissa nousukautta, sillä isot tuotantotalot, kuten HBO, ovat haistaneet siinä markkinaraon.

Se on parantanut dokumenttielokuvantekijöiden asemia.

– Oli hienoa nähdä pelkästään tämän sarjan teon aikana, että levittäjillä alkoi olla luottamusta dokumenttielokuvaan. Meidän rahoitusta jatkettiin, jotta elokuvasta saatiin juuri sellainen kuin halusimme, Järvi toteaa.

On mahdollista, että suomalaisleikkaajan yhteistyö jatkuu sekä HBO:n että Grammy-palkitun dokumenttielokuvan ohjaajan kanssa.

Espoosta maailmalle

Espoossa syntynyt Lasse Järvi on suomalaisille lähes tuntematon elokuvantekijä. Täällä hän on tehnyt joitain musiikkivideoita, mutta suurin osa elokuvaprojekteista on toteutunut Yhdysvalloissa.

Syy on osin henkilöhistoriassa. Järven isä työskenteli vuoron perään Suomessa ja Yhdysvalloissa.

– Olen muuttanut koko elämäni ajan perheen mukana edestakaisin Suomen ja Yhdysvaltojen väliä, Järvi sanoo.

Skeittivideoita Suomessa kuvannut nuori mies aloitti 1990-luvun lopussa opiskelut Coloradon yliopistossa, jossa hän löysi elokuvien editointilaitteet koulun kellarista.

Tarkoituksena oli päästä tekemään vielä parempia skeittivideoita.

Laitteet innostivat hänet osallistumaan koulun elokuvakursseille. Yksi niistä oli dokumenttielokuvan editointikurssi, jota amerikkalainen dokumentaristi Doug Pray veti.

Doug Pray, Lasse Järvi ja Allen Hughes The Defiant Ones -sarjan ensi-illassa. Diana Rathe Pray

– Opin häneltä dokumenttielokuvan editoimisen sekä käsikirjoittamisen. Hän myös palkkasi minut koulun jälkeen leikkaajaksi elokuvaansa, Järvi toteaa.

Hän on tehnyt Prayn kanssa useita projekteja, mutta Grammylla palkittu The Defiant Ones on ensimmäinen, jossa molemmat työskentelivät leikkaajina.

Järvi muutti The Defiant Ones -elokuvan valmistumisen jälkeen takaisin Suomeen, mutta matkustelu Yhdysvaltojen ja Suomen välillä jatkuu.

Helsingissä Järvi pyörittää elokuvaprojektien rinnalla vegaanista Kippo-kahvilaa. Sen hän perusti veljensä kanssa melkein kymmenen vuotta sitten.