Yhä nuoremmat lapset käyvät puheterapiassa – Haasteena tunnistaa todelliset avun tarvitsijat

Puheterapeuttien asiakkaiksi ohjautuu nykyisin yhä nuorempia lapsia. Jos kaksivuotias lapsi ei juurikaan puhu, perhe saa usein joko lähetteen puheterapeutille tai seurantaa tehostetaan neuvolassa. Puheterapeutin pakeilla käy myös alle yksivuotiaita, joilla voi olla ongelmia esimerkiksi karkeaan ruokaan siirtymisessä.

Lapsenkielen tutkimuskeskuksen johtajan, logopedian professori Sari Kunnarin mukaan entistä useampien ja nuorempien lasten ohjautuminen puheterapiaan ei ole merkki siitä, että ongelmat olisivat lisääntyneet. Se on merkki siitä, että tietoisuus varhaisen puuttumisen hyödyistä on lisääntynyt sekä vanhempien keskuudessa että neuvoloissa.

Varhainen puuttuminen on Kunnarin mukaan erittäin tärkeää. Mitä kauemmin terapiaan pääseminen kestää, sitä enemmän ehtii syntyä toissijaisia ongelmia. Toissijaiset ongelmat voivat liittyä esimerkiksi käyttäytymiseen. Lapsella voi ilmetä muun muassa puhumisarkuutta, vetäytymistä tai häiriköimistä.

– Huonolla käyttäytymisellä saatetaan alkaa kompensoida sitä, kun ei ole keinoja ilmaista itseään. Ne, jotka eivät osaa ilmaista itseään kielellisesti, saattavat jäädä helposti syrjään muiden samanikäisten lasten seurasta, Kunnari sanoo.

Lisäksi puheongelmat voivat johtaa kiusatuksi tulemiseen ja vaikuttaa myöhemmin kouluiässä oppimiseen. Mitä aiemmin ongelmaan puututaan, sitä nopeampaa on kuntoutuminen.

– Jos puheterapia päästään aloittamaan liian myöhään, lapselle on saattanut ehtiä kehittymään käsitys, että hän ei osaa puhua eikä voikaan oppia. Lapsi tiedostaa liian voimakkaasti, että asia on hänelle vaikea ja se voi hidastaa harjoittelua, sanoo Puheterapeuttiliiton toiminnanjohtaja Heta Piirto.

Kuka saa ikätoverinsa kiinni ja kuka ei?

Joka viidennellä lapsella on jonkinasteista puheenviivästymää. Kunnarin mukaan valtaosalla viive poistuu melko nopeastikin eli lapsi saavuttaa ikätoverinsa varhaisten tukitoimien avulla.

– Niistä, joilla on huomattu viivettä, ehkä kolmasosalla se jatkuu pidemmän aikaa ja saattaa muuttua vaikeammaksi kielelliseksi ongelmaksi, Kunnari arvioi.

Kielellisiä erityisvaikeuksia on yleisen arvion mukaan noin seitsemällä prosentilla. Haasteena onkin erottaa toisistaan ne lapset, joilla viive korjaantuu itsekseen tai pienillä tukitoimilla niistä lapsista joilla puheentuoton ongelmat vaativat pidempiaikaista terapiaa.

Tähän ongelmaan Lapsenkielen tutkimuskeskus yrittää nyt etsiä ratkaisua. Myöhään puhumaan alkaneisiin lapsiin keskittyvässä tutkimuksessa seurataan runsaan 60 lapsen varhaiskehitystä ja tutkitaan, miten eri tekijät ovat mahdollisesti yhteydessä puheen viivästymiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa vanhempien koulutustaustan, suvussa esiintyvien viivästymien, sisarusten määrän sekä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteyttä suotuisaan tai viivästyneeseen puheenkehitykseen.

– Katsotaan kenellä puhe lähtee kehittymään rivakasti ja kenellä viive jatkuu ja mitä eroa näillä lapsilla on. Eli mitkä tekijät voisivat selittää sitä, että toiset nappaavat äkkiä kiinni ikätoverinsa, kun taas toisilla viive jatkuu, Kunnari kertoo.

Toiveena on löytää tiettyjä tekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa. Suotuisasti vaikuttamalla näihin tekijöihin voitaisiin mahdollisesti jo varhaisessa vaiheessa ehkäistä puheenkehityksen viivästymistä. Tavoitteena on saada aikaan selkeät ohjeet, millä tekijöillä on suotuisa vaikutus ja millä mahdollisesti negatiivinen vaikutus lapsen puheen edistymiseen.

Tarkoitus on näin helpottaa myös esimerkiksi neuvoloissa arvioiden tekemistä siitä, kuka tarvitsee puheterapiaa ja kenelle riittäisi muunlaiset tukitoimet. Tällä voitaisiin Kunnarin mukaan helpottaa myös ruuhkia puheterapeuttien vastaanotoilla.

Terapiaan pääsyä joutuu odottamaan kuukausia

Puheterapeuteista on ollut pitkään pulaa ja tilanne vaihtelee paljon alueittain. Sen lisäksi, että joillain paikkakunnilla puheterapeutille ei pääse ollenkaan, vaihtelevat myös jonotusajat ja käytännöt hoitoon ohjaamisessa, kertoo Puheterapeuttiliiton toiminnanjohtaja Heta Piirto.

– Kun ensimmäinen ammattilainen perusterveydenhuollossa havaitsee, että jotain pitäisi tehdä, niin pahimmillaan voi mennä puolitoista vuotta, että päästään aloittamaan riittävän tiivis terapia.

Palvelua tarjotaan ensisijaisesti vaikeammista häiriöistä kärsiville ja mahdollisimman varhain. Kouluikäisille on hyvin vähän palveluja ja aikuisten palvelut ovat monilla alueilla lähes olemattomia, Piirto kertoo.

Piirto odottaakin mielenkiinnolla tutkimuksen valmistumista.

– Jos me saamme siitä luotettavaa ja yleistettävissä olevaa tietoa, niin se tietysti helpottaa meitä priorisoimaan näitä palveluja ja auttaa päätöksenteossa, että otanko lapsen seurantaan, lähetänkö eteenpäin vai tuleeko kuntoutus aloittaa välittömästi.

Toisaalta Piirto ei usko, että kovin moni lapsi nykyisinkään olisi turhaan puheterapiassa.

– Suurta hukkakäyttöä ei luultavasti ole. Terapiaan ohjautumisen odottaminen ja harvajaksoinen seuranta takaavat sen, että jos joku oikeasti ottaa puheessa ikäryhmänsä kiinni, niin se ehditään havaita.

