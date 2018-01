Kiinalainen tv-ryhmä ihmeissään Saimaalla: Metsäteollisuutta rannalla ja järven vettä voi silti juoda

Kiinan kansallisen television kuvausryhmä on tutustunut pohjoismaiseen cleantech-osaamiseen Lappeenrannassa.

Lähes 300 miljoonaa kiinalaista näkee kevään aikana, miten Saimaan rannalla sijaitsee Euroopan suurin metsäteollisuuskeskittymä, ja silti ihmiset uivat järvessä ja juovat sen vettä.

– Ympäristömääräykset ovat tiukentuneet ja ympäristönsuojeluun panostetaan, vakuuttaa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kiinalaisten haastattelussa.

Kiinalaisryhmä on tutustunut Lappeenrannassa jätteiden lajitteluun jäteasemalla. Sammonlahden koululla kuultiin, miten kouluruoan hävikki on saatu vähenemään ja nähtiin, miten kierrätysmateriaalia voidaan käyttää taiteen tekemiseen.

– Ihmisten elintaso paranee Kiinassa ja yhä suurempi osa on erittäin kiinnostunut ympäristön tilan parantamisesta, kertoo CCTV:n toimittaja Jun Lu syytä ohjelman tekoon juuri Suomessa.

CCTV:n kuvausryhmä Lappeenrannassa Jari Tanskanen / Yle

Kiinalaisia on kiinnostanut erityisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaaminen vesien käsittelyssä sekä jätevesien puhdistamisessa.

– Meiltä löytyy osaamista vesiasioissa teknillisen yliopiston ansiosta ja alueen yrityksillä on kiinnostusta tarjota cleantech-osaamista Kiinan markkinoille, sanoo Etelä-Karjalan liiton Aasia-asiantuntija Ding Ma.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoi kuvausryhmälle kaupungin tavoitteena olevan hiilidioksidipäästöjen merkittävä alentaminen. Se tarkoittaa esimerkiksi kaupungin käyttämien autojen vaihtumista biokaasu- tai sähköautoiksi ja uudistuksia joukkoliikenteeseen.

– Pyrimme kilpailutuksen kautta saamaan joukkoliikenteeseen kaasu- tai sähköbusseja ja ohjaamme näin vähäpäästöiseen tekniikkaan.

Saimaan puhtaus myyntivaltti vientiyrityksille ja turisteille

Tv-ohjelma esitetään Kiinassa keväällä, ja sillä on lähes 300 miljoonaa katsojaa. Samaan aikaan on alkamassa eteläisen Saimaan alueen omatoimimatkojen myynti kiinalaisissa myyntikanavissa. Saimaasta on siten tulossa yksi EU-Kiina Matkailuvuoden uusista kohteista.

Ohjelma vahvistaa mielikuvaa puhtaasta Saimaan järvialueesta.

– Tämä ohjelma tuo luontevasti tunnettavuutta koko Saimaan alueelle, pohtii Ding Ma.