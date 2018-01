Putkirikko on todennäköinen syy Nousiaisten juomaveden saastumiseen

Vatsatautiin sairastuneesta potilaasta otettu näyte viittaa siihen, että norovirus on voinut tarttua ihmiseen esimerkiksi juomavedestä.

Nousiainen

Vesijohtoveden putkirikkoa pidetään todennäköisenä syynä Nousiaisten juomaveden saastumiseen. Nousiaisten vesijohtovettä on vuotanut maastoon kohta kahden viikon ajan.

Tähän viittaa yhdeltä vatsatautipotilaalta löydetty norovirus, joka on tyypiltään sellainen, että se voisi kulkeutua vedestä ihmiseen.

Nousiaisissa on sairastunut satoja ihmisiä vatsatautiin. Pelkästään maanantain aikana kunnalle ilmoittautui 129 vatsatautioireista.

– Oletamme, että putkivuodon takia putkistoon on päässyt pintavettä. Kun vikaa on etsitty, niin ilmeisesti alipaine on aiheuttanut imurefleksin sinne putkistoon, toteaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola toivoo, että Nousiaisten putkirikko saataisiin korjattua keskiviikkona. Lassi Lähteenmäki / Yle

Vesiongelmista kärsivälle alueelle tulee käyttövettä Maskun vesitornista ja Valpperista Sipilän vedenottamosta. Nivolan mukaan sekä vesitornista että vedenottamosta lähtevä vesi on näytteiden perusteella puhdasta.

Lisätietoja luvassa keskiviikkona

Nousiaisten kunta odottaa lisätietoja potilasnäytteistä keskiviikkoon mennessä.

– Myös vesinäytteet on lähetetty Kuopioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon. Niistä saamme norotulokset keskiviikkona aamulla, Kaisa Nivola sanoo.

Nousiaisissa kiusannutta putkirikkoa korjataan tiistaina. Kimmo Gustafsson / Yle

Nousiaisten seurakuntatalon läheisyydessä olevaa putkirikkoa korjataan tiistaina. Korjaustyöt aiheuttavat mahdollisesti vesikatkoksen kello 17.30–19.30.

– Toivon, että keskiviikkona oltaisiin jo paremmalla puolella, Nivolaa toteaa.

Vesisäiliön puhdas vesi kelpaa kuntalaisille

Nousiaisiin tuodun vesitankin ympärillä on riittänyt vilinää. Säiliön puhdas juomavesi houkutteli myös Kari Rauvolan poikkeamaan kauppareissultaan.

– Kanisterillinen vettä riittää noin pari päivää. Meillä on kotona jo ennestään hieman juomakelpoista vettä, hän pohtii.

Veli Vensk kärsi parin päivän ajan kovasta vatsataudista. Lassi Lähteenmäki / Yle

Vesitankille saapunut Veli Vensk sairastui kovaan mahatautiin sunnuntaina.

– Se päivä alkoi ripulilla ja oksennuksella. Kuume oli aika korkea, ja minua vilutti niin, että oli oikein horkka päällä. Sellaista en todellakaan ole aikaisemmin kokenut.

Voipunut Vensk uskaltautui tiistaina ensimmäistä kertaa ulos kodistaan. Miehen tie vei suoraan vesisäiliön luo.

– Tästä menen heti kotiin lepäämään, Vensk sanoo.