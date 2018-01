Työttömiä tulossa vähänlaisesti aktiivimallin mielenilmaukseen – "Parempi ajankohta olisi huhtikuussa"

Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutukset kohdistuvat erityisesti työttömiin, mutta sitä vastustavasta mielenosoituksesta ei ole näillä näkymin tulossa työttömien suurmielenosoitusta saati voimannäyttöä ensi perjantaina Helsingin Senaatintorille.

– Hiljaista heräämistä on ollut vielä, ja jäsenyhdistykset ovat osittain olleet vähän vaisuja. Hiukan hitaasti tässä sytytään, myöntää Työttömien keskusjärjestön toiminnajohtaja Jukka Haapakoski.

– Ihmiset ovat lannistuneita. Yhä harvemmat uskovat, että miekkarit mitään auttavat, sanoo Turun työttömien yhdistyksen Turun seudun TST:n puheenjohtaja Taimi Räsänen.

Jukka Haapakoski Matti Hämäläinen / Yle

– Mielenilmaukselle olisi saanut olla vähän pidempi aikataulu. Paras aika sille olisi ollut huhtikuun alussa, jolloin lain vaikutukset olisivat jo konkreettisesti selvinneet, ja tiedettäisiin mitä aktiivimalli tarkoittaa oikeasti, Haapakoski sanoo.

Soittokierros työttömien yhdistyksiin muutamissa kaupungeissa paljasti, että työttömiä tulijoita on tiedossa nollasta puoleensataan per kaupunki. Koska mitään ilmoittautumisvelvollisuutta yhdistyksiin ei ole, niin tieto on mutua, ja todellinen osallistujien määrä on suurempi.

– Mielenilmaus on ay-liikkeen masinoima. Me olemme omia joukkojamme kannustaneet lähtemään mukaan, Haapakoski sanoo.

SAK junailee kyydit

Moni työttömistä lähtijöistä hyppää mielenilmauksen järjestäjän eli palkansaajien keskusjärjestön SAK:n bussikuljetukseen, sillä työttömien yhdistykset eivät ole itse juurikaan yhteiskuljetuksia järjestämässä – osin jo tiukan rahatilanteen vuoksi.

SAK kustantaa ilmaiset bussikuljetukset kaikkialta Suomesta Rovaniemeä myöten. Esimerkiksi pelkästään Tampereelta on tulossa 18 bussillista, muualta selvästi vähemmän. Eri reittejä on yhteensä 32, mikä tarkoittaa vajaata sataa bussia. Niihin mahtuu 4 000–5 000 mielenosoittajaa.

– Tarkka bussimäärä tiedetään keskiviikkona, kun ilmoittautumisaika kyyteihin päättyy, kertoo järjestöpäällikkö Eija Harjula SAK:sta.

Tosin linja-autoliikenteen mielenilmausta tukeva perjantainen työnseisaus saattaa tarkoittaa korvaavien bussien tarvetta myös paikallisliikenteeseen.

– Niitä järjestetään, Harjula lupaa.

295 500 työtöntä

Bussikuskien perjantainen työnseisaus nakertaa osaltaan pääsyä mielenilmaukseen. Näin etenkin Helsingissä ja myös esimerkiksi Turussa.

– Se häiritsee, kun ei työnseisauksen takia pääse SAK:n bussikuljetusten lähtöpaikoille. Pelkään, että se vähentää miekkariin lähtevien määrää, sanoo Turun työttömien yhdistyksen Turun seudun TST:n puheenjohtaja Taimi Räsänen.

SAK:kaan ei nyt odottele Senaatintorille parin vuoden takaisen #STOP-mielenilmauksen väkimäärää. Työehtoleikkauksia vastustanut mielenilmaus kokosi Helsingin Rautatientorille noin 30 000 ihmistä syyskuussa 2015.

– Missään nimessä ei päästä siihen. Puhutaan tuhansista, sanoo SAK:n Harjula.

Potentiaalia massamielenosoitukselle kyllä olisi. Työ-­ ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa kirjoilla yhteensä 295 500 työtöntä työnhakijaa. Yksistään Uudellamaalla oli työtä vailla lähes 81 000.

