Helsingin seudulle rakenteilla tai suunnitteilla toistakymmentä suurhotellia – "Suomi on kovassa nosteessa"

Suomen hotellimaailman seuraava suuri tapaus on tiedossa maaliskuun puolivälissä: Helsingin ydinkeskustaan Vanhaa kirkkopuistoa vastapäätä avataan 1800-luvun arvorakennukseen St. George -hotelli. Paikalla toimi aiemmin muun muassa Suomalainen Klubi.

Ja tämä tapaus on vain yksi muiden joukossa. Rakenteilla tai suunnitteilla on toistakymmentä suurta hotellia. Niitä nousee esimerkiksi parhaillaan rakenteilla olevien kauppakeskusten Triplan ja Redin yhteyteen Pasilassa ja Kalasatamassa.

Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viime vuonna noin 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jaani Lampinen / Yle

Myös olemassa olevat hotellit ovat ryhtyneet kilpavarusteluun bisneksen kasvaessa ja kilpailun kiihtyessä. Esimerkiksi paraatipaikalla keskellä Helsinkiä sijaitsevaa Scandic-hotelli Marskia laajennetaan.

Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitseva kylpylähotelli Break Sokos Hotel Flamingo laajentaa myös, ja rakennustöiden valmistuessa siitä tulee huonemäärältään Suomen suurin.

Clarion Hotel Helsinki on yksi pääkaupungin uusimmista tulokkaista. Helsingin seudun uudet hotellihankkeet ovat pääasiassa suuria, usean sadan huoneen hotelleja. Petteri Sopanen / Yle

– Pääkaupunkiseudun useat hotellihankkeet ovat suuria hotelleja ihan sen takia, että rakennuskustannukset ovat niin suuret. Mutta jos katsotaan vaikkapa Lappia, niin siellä on paljon pieniä boutique-hotelleja ja elämyshotelleja on tullut myös, sanoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

"Vain hotellikapasiteettia lisäämällä voidaan kilpailla isoista tapahtumista Euroopan suurkaupunkien kanssa"

Monilla hotelleilla menee nyt taloudellisesti hyvin. Koko alan liiketulos on kuitenkin ollut plussan puolella vasta vuodesta 2015 vaikeiden vuosien jälkeen.

Vuosi 2017 oli Kämp Collection -hotelliryppään toimitusjohtaja Laura Tarkan mielestä "mieletön". Hän kuitenkin muistuttaa, että hotelleilla menee hyvin silloin, kun myös Suomella menee hyvin. Jaani Lampinen / Yle

Erityisen hyviä vuosia bisneksen kannalta ovat olleet 2016 ja 2017. Syitä on kaksi: ulkomaisten matkailijoiden määrän nopea kasvu ja talouden yleinen piristyminen nihkeiden vuosien jälkeen.

– 2017 oli ihan mieletön vuosi. Myös 2018 on alkanut tosi vahvasti. Majoitusteollisuus on hyvin tiukasti sidoksissa siihen, miten Suomella menee. Ja kyllähän Suomi on tällä hetkellä kovassa nosteessa. Me näemme sen paitsi Aasian-matkustajien kiinnostuksena myös siinä, että saamme ylipäätään enemmän kansainvälisiä matkustajia kuin koskaan aiemmin, sanoo Kämp Collection Hotels -hotelliryppään toimitusjohtaja Laura Tarkka.

Hotelleilla on takanaan kaksi lihavaa vuotta finanssikriisin jälkeisten laihojen vuosien jälkeen. Kuvassa hotelli Klaus K:n vastaanotto. Jaani Lampinen / Yle

Norjalainen Nordic Choice Hotels -ketju aikoo rakentaa Independent-luksushotellin Hakaniemeen. Se on ketjun brändeistä ylellisin. Ketjuun kuuluu myös yksi Helsingin uusimmista hotelleista, 16-kerroksinen tornihotelli Clarion Hotel Helsinki Jätkäsaaressa.

Clarionin hotel manager Andreas Lindqvist uskoo, että vaikka kilpailu kovenee, Helsingissä riittää tilaa uusille tulokkaille.

Clarion Hotel Helsingin hotel manager Andreas Lindqvist uskoo, että vain entistä suurempi hotellikapasiteetti mahdollistaa kilpailun suurista tapahtumista Euroopan metropolien kanssa. Jaani Lampinen / Yle

– Mitä enemmän saadaan hotellikapasiteettia Helsinkiin ja Suomeen, sitä suurempia mahdollisuuksia meillä on kilpailla Euroopan isompien kaupunkien kanssa isoista kongresseista ja tapahtumista.

Hotellibisnekseen pätee kuitenkin vanha sanonta "tasan ei käy onnen lahjat". 2000-luvulla Suomesta on hävinnyt yli 70 majoitusliikettä. Samaan aikaan huoneiden määrä on lisääntynyt noin 7 000:lla.

Toisin sanoen hotellien koko on kasvanut, eikä kehitystä ole tapahtunut kaikkialla maassa.

Käyttöaste ei kerro hotellien kannattavuudesta kaikkea, koska huoneista on saatava myös riittävä hinta. Taulukko osoittaa kuitenkin, että huoneet ovat Helsingissä paljon muuta maata ahkerammassa käytössä ympäri vuoden.

– Kun hotellin koko kasvaa, niin myös kannattavuus paranee. Pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa sekä matkailullisesti vetovoimaisilla seuduilla on paljon hotelleja. Pienistä kunnista, joista nuoret muuttavat pois ja joissa ei ole matkailullista vetovoimaa, hotellit katoavat, Timo Lappi ennustaa.

Tärkeää hallita digitaaliset jakelukanavat ja erottua kilpailijoista

Kovenevassa kilpailussa hotellien täytyy kyetä luovimaan erilaisten digitaalisten jakelukanavien kuten TripAdvisor-, booking.com- tai Expedia-verkkosivustojen maailmassa.

Tärkeää on myös erottua edukseen. Sekä Laura Tarkka että Andreas Lindqvist pitävät asiakaskokemuksen onnistumista ja sen kerrannaisvaikutuksia kaikkein tärkeimpinä erottautumisen keinoina.

– Suosittelut ja hienot jaot hyvistä tilanteista kertovat paljon enemmän kuin hotellin infosivut, Andreas Lindqvist arvioi.

– Asiakkaan kohtaaminen asettaa henkilöstölle huikeita vaatimuksia. Mutta totta kai panostamme myös paljon fasiliteetteihin lähtien vaikkapa siitä, montako mobiililaitetta pitää pystyä yön aikana lataamaan, Laura Tarkka kuvailee.

Suomalaisten hotellien ja ravintoloiden asiakaspalvelu on ainakin kansainvälisten matkailijoiden mukaan ystävällistä, kertoo Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Jaani Lampinen / Yle

Monilla suomalaisilla on varsin kielteinen kuva siitä, kuinka ystävällistä asiakaspalvelua kotimaassa saa.

Timo Lapilla on suomalaisten majoitusliikkeiden ja ravintoloiden saamasta asiakaspalautteesta kuitenkin toisenlaista tietoa. Viime keväänä 75 000 kansainvälisen matkailijan antamat arviot suomalaisen asiakaspalvelun ystävällisyydestä ovat huippuluokkaa:

– Suomi oli hotelleissa kolmantena ja ravintoloissa ykkösenä Kyproksen kanssa.